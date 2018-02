Verkopen iPhones vallen tegen ondanks lancering vernieuwde iPhone X

Business

Apple boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Maar dat was niet te danken aan de verkopen van zijn smartphones, die voor het eerst daalden sinds de iPhone op de markt is. Dat laat vermoedelijk zien dat ook de consument steeds minder verschil begint te zien tussen de verschillende modellen.

Uit de kwartaalcijfers die Apple bekend maakte, valt op te maken dat het bedrijf afgelopen kwartaal in totaal 77,3 miljoen iPhones verkocht. Dat is een lichte 1,3 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen het bedrijf er 78,3 miljoen verkocht. Ook is het minder dan de voorspelling van analisten, die dachten dat Apple er tachtig miljoen zou verkopen.

iPhone X overtrof de verwachtingen

De iPhone X schijnt de grootste bijdrage geleverd te hebben aan de verkopen. Het toestel zou sinds de lancering in november elke week de best verkochte iPhone zijn geweest. Precies dat zorgde voor een flinke toename van de omzet die Apple uit iPhone-verkopen boekte, die groeide met dertien procent. Die stijging is ook vooral mogelijk doordat de iPhone X zo’n duur toestel is, waar Apple naar het schijnt flink wat winst op maakt.

De afgelopen drie maanden verkocht Apple verder flink meer iPads. Daarvan gingen er 13,1 miljoen over de toonbank, waar dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 10,3 miljoen waren. De Mac-verkopen daalden overigens: er werden er nog 5,1 miljoen verkocht, vijf procent minder dan een jaar geleden.

Andere producten, waaronder zich de Apple Watch en Apple TV bevinden, leverden meer geld op. Zonder specifieke cijfers per product bekend te maken, laat Apple wel weten dat het 5,3 miljard dollar verdiende met de verkopen van deze producten. Dat is flink meer dan de 3,2 miljard dollar die het een jaar eerder omzette in deze categorie.

Hogere omzet en winst

Naast al die hardware, verkocht Apple afgelopen kwartaal ook meer diensten. Daaronder bevinden zich de iCloud, Apple Music, iTunes en de App Store. In totaal leverde deze categorie – door Apple ‘dienstverlening’ genoemd – 18 procent meer op dan een jaar eerder.

Ondanks tegenvallende iPhone-verkopen, boekte Apple afgelopen kwartaal een recordomzet. Het bedrijf mocht 88,3 miljard dollar in de boeken schrijven en een winst van maar liefst 20 miljard dollar. Beiden zijn records, de omzet stond vorig jaar op 78 miljard en de winst op 17,9 miljard dollar.