Microsoft Office 2019 verschijnt dit jaar, werkt enkel op Windows 10

Apps & Software

Vandaag heeft Microsoft een par kleine details over Office 2019 onthuld. De nieuw te lanceren versie van de software zal in de loop van dit jaar nog gelanceerd worden. Er is wel een kleine adder onder het gras: de nieuwe versie van de software is enkel op Windows 10 beschikbaar.

Microsoft onthulde dat vandaag in een artikel op de ondersteuningspagina van zijn site. Mocht je gebruik willen maken van Windows 10, zonder een abonnement te willen nemen op Office 365, zal je er dus voor moeten zorgen dat je systeem op de nieuwste versie van het besturingssysteem draait.

Bedrijven stimuleren over te stappen

Met deze zet, wil Microsoft vermoedelijk ervoor zorgen dat bedrijven in elk geval overstappen naar Windows 10. Veel bedrijven draaien hun software nog op Windows 7 of Windows 8.1 en die raakt langzaamaan verouderd. Door deze belangrijke kantoorsoftware enkel uit te brengen voor de nieuwste versie van Windows, stimuleert Microsoft bedrijven over te stappen. Overigens heeft dit geen gevolgen voor de gebruiker van Office for Mac, dat is een compleet losstaand product.

De nieuwe versie van Office is vooral gericht op organisaties en individuen die geen gebruik (willen) maken van Office 365. In het pakket, dat vijf jaar standaardondersteuning krijgt en daarna “ongeveer twee jaar uitgebreide ondersteuning” bevinden zich zoals gebruikelijk Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Ook zijn er nieuwe versies van Exchange, SharePoint en Skype for Business.

De eerste previewversie van Office 2019 moet ergens halverwege dit jaar op de markt verschijnen. Wanneer de software precies uitkomt is niet zeker.