D-Link maakt nieuwe 180 graden HD wifi-bewakingscamera beschikbaar

Networking

D-Link kondigt een nieuwe mydlink-camera met de naam DCS-2670L aan. Deze Full HD 180 graden wifi-outdoor camera is bedoeld voor betrouwbare bewaking buitenshuis. Het apparaat moet dankzij de robuuste IP65-behuizing bestand zijn tegen de zwaarste weersomstandigheden.

In de bewakingscamera vinden we ingebouwde infrarood-LED’s en een panoramische lens van 180 graden. In combinatie met de 1080p-resolutie zal de camera kwalitatieve beelden leveren, ook in volledige duisternis. Specifiek gaat het om tien keer digitale zoom en nachtzicht tot tien meter.

D-Link zal automatische pushmeldingen versturen naar een smartphone, door gebruik te maken van bewegings- en geluidsdetectie. De videoclips van gebeurtenissen worden vastgelegd op een geplaatste microSD-kaart. Via de mydlink-app zijn de beelden rechtstreeks op te slaan op een smartphone en is de camera te besturen. De app maakt het tevens mogelijk om beelden op iedere locatie te raadplegen. Dit kan ook via een webportaal.

Het bedrijf belooft dat de gebruiker de DCS-2670L overal eenvoudig kan installeren en configureren via wifi. D-Link geeft aan dat premium functies van de DCS-2670L normaliter gereserveerd zijn voor high-end professionele beveiligingssystemen. De nieuwe geïntegreerde wifi-technologie maakt geavanceerde videosurveillance toegankelijker voor iedereen.

Beschikbaarheid

De DCS-2670L is per direct verkrijgbaar. Voor de camera geldt een adviesprijs van 209 euro, al is hij ook voor minder op internet te vinden. Het product lijkt vooral aantrekkelijk om een huis te beveiligen, maar D-Link geeft aan dat de DCS-2670L ook geschikt is voor bedrijven, aangezien de kwaliteit van de camera moet leiden tot heldere beelden.