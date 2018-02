‘Microsoft stopt met Windows 10 S als losstaande versie’

Apps & Software

Microsoft zou van plan zijn om Windows 10 S niet meer aan te bieden als losstaande versie. Het beëindigen van deze uitvoering staat volgens Microsoft-insider Paul Thurrott gepland voor dit jaar. Windows 10 S gaat daarna door als een ingebouwde modus binnen Windows 10.

Voor gebruikers van de Home- en Education-SKU’s zal het mogelijk zijn om de upgrade van Home S naar Home gratis door te voeren. Bij de stap van Pro S naar Pro geldt een vergoeding van 49 dollar.

De plannen om Windows 10 S anders aan te bieden zullen vanaf de Redstone 4-update realiteit worden. Het is de bedoeling dat deze update in maart 2018 uitkomt. De update volgt de Windows 10 Fall Creators Update op. Microsoft komt tegenwoordig twee keer per jaar met een grote update voor zijn besturingssysteem, waarbij in één keer veel features hun introductie doen.

Microsoft zal antivirus- en security-apps aanbieden in de nieuwe S-modus, zo weet Thurrott. Het is niet precies bekend wat dit betekent, aangezien de uitvoering oorspronkelijk gepresenteerd is als een veilig alternatief. Daarbij zijn dergelijke programma’s niet nodig.

Plannen

Het bedrijf onthulde Windows 10 S in mei 2017. Deze versie is bedoeld als een zuinigere en snellere variant op Windows 10. Gebruikers kunnen apps alleen in de Microsoft Store kopen. Dit zorgt voor beperkingen, aangezien niet alle gewenste apps in de Microsoft Store te vinden zijn. Het besturingssysteem is bedoeld om de concurrentie met Chrome OS aan te gaan.

Als de berichtgeving klopt dan veranderen de Windows 10 S-plannen dus al vrij snel. Een eventuele bevestiging en verdere invulling kan dan snel volgen, aangezien Redstone 4 steeds dichterbij komt.