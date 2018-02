Zyxel access points voortaan via cloud of on-premise te beheren

Networking

Zyxel laat aan Techzine weten over de NebulaFlex-functie. Deze biedt antwoordt op de vraag van veel bedrijven of ze voor een cloud- of on-premise netwerkimplementatie moeten gaan. Momenteel ondersteunen drie Zyxel access points (AP’s) NebulaFlex, dat het mogelijk maakt om traditionele op zichzelf staande AP’s te beheren in twee modi: cloud-beheerd of on-premise.

Het beheren van standalone AP’s is eenvoudig en geschikt voor kleine oppervlaktes waar slechts enkele AP’s voldoende wifi-dekking zouden bieden. Cloud-beheerde AP’s maken het makkelijk om wifi-netwerken te installeren, configureren en centraal te beheren. Zyxel wil het beste van de twee werelden bieden, door met de hybride AP’s gebruikers in staat te stellen flexibel te schakelen tussen de cloud- en standalone modi. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment naar de cloud migreren zonder bestaande netwerkinvesteringen te hoeven vervangen of extra hardware controles of software aan te schaffen.

Momenteel wordt NebulaFlex ondersteund in de Zyxel-AP’s NWA1123-AC HD, NWA1123123-AC PRO en NWA1123-ACv2 met firmware versie 5.20 of hoger. Degenen die de AP’s in huis hebben dienen een firmware-update te draaien om NebulaFlex op de apparaten in te schakelen. De functie is ontworpen voor bedrijven met meerdere locaties die geen beschikking hebben over de middelen of expertise voor goed netwerkmanagement. Zij zijn in staat om altijd en overal te beheren vanaf één beeldscherm in het Nebula Control Center (NCC).

Beschikbaarheid

Gebruikers die eigenaar zijn van de hybride AP’s kunnen gratis gebruikmaken van Zyxel Nebula Cloud. Daarbij is 24/7 toegang tot het dashboard mogelijk, alsmede toegang tot bewaking van apparaten en klanten en het logboek van gebeurtenissen overal ter wereld. Ook is er de mogelijkheid om te upgraden naar een Nebula Professional Pack-licentie voor grootzakelijke functies. Een beperkt aanbod van drie maanden Nebula Professional Pack-licentie zal gratis worden verstrekt voor gebruikers die zich voor 30 april registreren voor Nebula Cloud Management. Registratie is mogelijke via de NebulaFlex-pagina.