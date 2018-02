Cisco rondt miljardenovername BroadSoft af

Business

Cisco maakt bekend dat de overname van BroadSofdt afgerond is. In totaal komt er 1,9 miljard dollar bij de deal kijken, wat omgerekend neerkomt op 1,5 miljard euro. Met het kopen van het unified communications-bedrijf wil Cisco zijn cloudstrategie en samenwerkingsportfolio versnellen, door cloud calling- en contactcenteroplossingen te verwelkomen.

Het bedrag is goed voor een vergoeding van 55 dollar per aandeel. De NASDAQ is ingelicht over de overname, waardoor de beursnotering op 12 februari ten einde moet komen. De voormalig CEO van BroadSoft, Michael Tessler, en zijn organisatie zullen zich bij Cisco’s Unified Communications Technology Group voegen. Zij gaan onder Vice President en General Manager Tom Puorro vallen.

Cisco geeft aan dat steeds meer bedrijven volledige oplossingen voor oproepen, meetings, berichten en contactcenters verwachten. Die oplossingen moeten on-premise, in de cloud of als een hybride mogelijkheid in te zetten zijn, zonder dat bestaande investeringen aangetast worden. Door de open interface en standards-based oplossingen van BroadSoft moeten er diensten voor alle formaten bedrijven ontstaan, die geleverd worden via Server Providers en verkooppartners.

Overnames Cisco

In augustus doken er voor het eerst berichten op over de plannen van Cisco om BroadSoft over te nemen. Het ging toen nog om verkennende gesprekken met verschillende partijen. Even later, in oktober, kwamen er concretere berichten naar buiten. In die maand verscheen er het bericht over een miljardenovername.

Cisco voert de afgelopen tijd een beleid waarbij er veel ruimte is voor overnames. Zo zagen we in 2017 verschillende bedrijven gekocht worden. Eén van de partijen die daaronder valt is Cmpute.io. Hiermee wil Cisco klanten de mogelijkheid bieden hun cloud-oplossingskosten te optimaliseren. Het bedrijf specialiseert zich in het analyseren van cloud workloads en consumptiepatronen om kostenbesparende maatregelen te vinden.