iPhone X-gebruikers melden problemen met belfunctie

Sommige eigenaren van de iPhone X melden problemen met de belfunctie van hun smartphone. Als ze gebeld worden springt het scherm niet aan, terwijl de telefoon wel overgaat en het apparaat wel trilt. Daardoor kunnen mensen niet zien wie ze probeert te bereiken en kan er ook niet opgenomen worden.

Dat meldt de site Engadget op basis van bericht van diverse iPhone X-gebruikers. Klachten verschenen in december voor het eerst op de supportsite van Apple en houden aan. De oorzaak is niet bekend, maar het herstarten van de smartphone lijkt niet te helpen. Ook is niet bekend hoe groot het probleem is, maar heel veelvoorkomend lijkt het niet te zijn.

Apple kijkt ernaar

In een statement tegenover Engadget laat Apple weten dat het “naar deze berichten kijkt”. Het bedrijf zelf heeft een tijdelijke oplossing voor gebruikers: zij moeten de Telefoon-app helemaal sluiten en het toestel daarna herstarten. Ook draagt men aan dat gebruikers iOS helemaal opnieuw moeten installeren. Of het probleem dan daadwerkelijk verholpen is, is niet duidelijk.

Hoe dan ook, is het een vervelend probleem voor eigenaren van de iPhone X. Het laat tegelijk ook zien dat de nadruk die Apple op stabiliteit legt bij iOS 12 op een goed moment komt. Er zijn al enige maanden meldingen van diverse problemen met iOS en dat zou het bedrijf nu willen aanpakken.

Verkopen iPhone X

Hoeveel exemplaren er van de iPhone X verkocht zijn is niet bekend. In zijn kwartaalrapportage stelt Apple dat het de best verkochte iPhone is van de afgelopen maanden is. Sinds lancering in november is het toestel steevast veel verkocht volgens de fabrikant.