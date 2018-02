Apple en Cisco bieden in samenwerking met verzekeraars korting op cyberbeleid

Security

Apple en Cisco werken samen met Allianz SE en Aon PLC om bedrijven korting te bieden op cyberverzekering, indien zij technologieën van beide partijen gebruiken. Op deze manier moeten meer organisaties zich beschermen tegen de risico’s van ransomware en andere malware-bedreigingen, volgens de partijen de meestvoorkomende gevaren van vandaag de dag.

Aon zal één van de eerste stappen uitvoeren. Zo beoordelen de security-professionals van de verzekeringsmakelaar de cybersecurity van geïnteresseerde klanten, om vervolgens aan te bevelen hoe zij hun verdediging kunnen verbeteren.

Allianz beoordeelde de producten van Apple en Cisco. Zo concludeerde de verzekeraar dat bedrijven die Cisco Ransomware Defense en bepaalde Apple-apparaten gebruiken, zich kunnen aanmelden voor een speciale cyberverzekering. De Apple-producten worden door de partijen geprezen wegens de sterke beveiliging, terwijl de mogelijkheden van Cisco Ransomware Defense in de smaak vallen wegens threat intelligence. Cisco biedt hiermee e-mail security, endpointbescherming en site-blocking door een bedreiging direct overal te blokkeren indien die eenmalig gespot wordt.

Een ander onderdeel van de samenwerking is de mogelijkheid om hulp te bieden in het geval van een malware-aanval. Organisaties krijgen namelijk toegang tot de zogeheten Incident Response-teams van Cisco en Aon.

Security Apple

Apple was in het begin vooral bekend wegens zijn consumer-apparaten, maar de afgelopen jaren worden de zakelijke gebruikers steeds belangrijker. Dit resulteert onder meer in het toevoegen van meer security-features aan iPhones en iPads. In 2015 gaf CEO Tim Cook aan dat er jaarlijks minimaal 25 miljard dollar verdiend wordt met verkopen aan bedrijven.

Toch kreeg Apple recentelijk ook kritiek. Zo is er het gerucht dat het bedrijf iOS-features uitstelt naar volgende jaar. Het bedrijf zou de extra tijd nodig hebben om prestatie- en kwaliteitsproblemen op te lossen. Ook wordt de kritiek op het bedrijf wegens security-, kwaliteits- en batterijproblemen genoemd.