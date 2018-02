‘AI zorgt in 2020 voor meer banen dan het zal kosten’

Business

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de mogelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de arbeidsmarkt. Zo was er onlangs nog de CEO van de Chinese internetgigant Alibaba die vertelde dat AI heel veel banen zal kosten. Onderzoeksbureau Gartner is het daar niet mee eens.

Uit een nieuw gepubliceerd onderzoek van Gartner blijkt dat AI in 2020 vooral voor banen gaat zorgen. Er zouden 2,3 miljoen nieuwe banen bijkomen dankzij ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daarentegen verdwijnen er 1,8 miljoen banen. Het netto effect is dus positief.

Vooral fabriekswerkers lijden eronder

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zal vooral in één sector grote gevolgen hebben en dat is de fabricage. Daar zullen veel banen verloren gaan door slimmere productieprocessen, waardoor er steeds minder mensen nodig zullen zijn. Sectoren die juist voordeel halen uit kunstmatige intelligentie zijn de gezondheidszorg, de publieke sector en het onderwijs.

Het belangrijkste effect van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is volgens het onderzoeksbureau verder de verbeterde productiviteit. “Veel belangrijke innovaties gingen in het verleden gepaard met een transitieperiode van tijdelijk banenverlies, gevolgd door herstel,” aldus Svetlana Sicular van Gartner. “De kans is groot dat de zakelijke transformatie en AI deze zelfde route zullen volgen.”

“Helaas verwarren de meest heftige waarschuwingen rond banenverlies AI met automatisering en dat overschaduwt het grootste voordeel van AI: de combinatie van menselijke en kunstmatige intelligentie, waarbij ze elkaar aanvullen.”

Interessant is ook dat volgens Gartner tegen 2022 een op de vijf werknemers te maken hebben met kunstmatige intelligentie, en dan ook als het aankomt op non-routineuze taken. AI wordt namelijk vooral gebruikt voor routineklussen, waarbij grote hoeveelheden data geanalyseerd moeten worden op patronen.