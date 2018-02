Diverse grote banken verbieden aanschaf bitcoin met creditcards

Business

De Lloyds Banking Group voorkomt dat klanten bitcoin en andere cryptocurrencies kunnen kopen met hun creditcards. De beslissing heeft effect op alle acht miljoen klanten van Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax en MBNA. De bank is vooral bang dat mensen met grote schulden komen te zitten door wisselende waarde van de virtuele valuta.

Dat meldt de BBC vandaag. De beslissing van Lloyds komt voort uit het feit dat de wisselkoers van onder meer de bitcoin wel heel volatiel is gebleken. Eind december stond de bitcoin nog op een waarde van 20.000 dollar en ondertussen is de munt gezakt naar 7.627 dollar.

Niet de enige

Lloyds is niet bepaald de enige bank die het aanschaffen van cryptocurrencies via creditcards verboden heeft. In de Verenigde Staten besloten dit weekend onder meer JPMorgan Chase, Bank of America en de Citigroup de aanschaf hiervan via creditcards te verbieden. Allemaal vrezen ze ervoor dat klanten veel geld betalen voor de aanschaf van cryptocurrencies, die vervolgens minder waard worden, waardoor er schulden ontstaan.

Naast deze beslissingen van diverse banken, nemen ook steeds meer overheden maatregelen. In de Verenigde Staten, Zuid-Korea, China, Rusland, India en ook Nederland waarschuwen financiële autoriteiten tegen het investeren in virtuele valuta. Die zouden te volatiel zijn en niet zeker genoeg om geld in te investeren. In diverse landen wordt ook opgeroepen tot wereldwijde regulering van de markt.

Kritiek op de bitcoin is er ondertussen dus wel genoeg en dat verklaart wellicht ook waarom de waarde zo gezakt is. Nouriel Roubini, economieprofessor van de New York University, die in 2008 de economische crisis voorspelde, stelt dat de bitcoin “de moeder van alle bubbels” is en dat enkel “charlatans en bedriegers” interesse hebben in de munt.