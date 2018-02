‘Apple gebruikt in nieuwe iPhones modems van Intel in plaats van Qualcomm’

Mobile

Apple is van plan om de iPhones van dit jaar te voorzien van modems van Intel. Daarmee zet de techgigant Qualcomm aan de kant, het bedrijf dat jarenlang modems voor de iPhones maakte. Dat beweert althans de doorgaans betrouwbare KGI-analist Ming-Chi Kuo in een onderzoeksbericht dat MacRumors bemachtigde.

Eerder ging Kuo ervan uit dat Intel 70 procent van de modems levert, terwijl Qualcomm de overige 30 procent voor rekening zou nemen. Kuo verandert echter van mening door enkele competitieve voordelen aan te dragen.

Voornamelijk de nieuwe Intel XMM 7560-modem is een goede redenen. Deze ondersteunt GSM en CDMA, waardoor Apple met een iPhone-model kan komen dat werkt op AT&T, Verizon, T-Mobile en Sprint. Voorheen beschikten Intel-modems niet over CDMA. Zodoende kon Apple Qualcomm niet volledig laten vallen.

Anderzijds zien we dat Apple in rechtszaken beland is met Qualcomm. Deze hebben betrekking op de licentieafspraken. Door Intel als exclusieve modemleverancier te kiezen plaatst Apple extra druk op Qualcomm, zo stelt Kuo. De analist denkt dat Apple eventueel weer orders bij Qualcomm plaatst indien het chipbedrijf concessies doet in de rechtszaken.

China en versnelling

Om het verlies van de iPhone-orders op te vangen, zou Qualcomm volgens Kuo actiever worden om bestellingen bij Chinese smartphonemakers binnen te slepen. De Chinese bedrijven zitten waarschijnlijk niet te wachten op een gemonopoliseerde markt. Daarom blijft het marktaandeel in dit land mogelijk beperkt.

Verder verwacht Kuo dat Intel’s XMM 7560 modem 4×4 MIMO technologie ondersteunt. Dat is een verbetering ten opzichte van de 2×2 MIMO van de iPhone 8, de iPhone 8 Plus en de iPhone X. De hogere LTE-snelheden zullen tevens mogelijk zijn door een ander antenne-ontwerp in de iPhones van 2018.