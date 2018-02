Ontwerp Samsung Galaxy S9 en S9+ zichtbaar op nieuwe afbeelding

Mobile

De naderende onthulling van de Samsung Galaxy S9 en S9+ zorgt ervoor dat er steeds meer details uitlekken. Zo heeft Evan Blass, een techjournalist die vaak met juiste informatie over smartphones komt, nu een afbeelding op Twitter geplaatst. Hierin zien we de voor-, achter- en zijkant van de toestellen.

Wat opvalt aan de foto’s is de manier waarop Samsung dit keer omgaat met de vingerafdrukscanner. Bij de Galaxy S-lijn uit 2017 was die nog naast de camera te vinden. Samsung kiest nu voor een positie onder de camera. Bovendien is de vorm van de vingerafdrukscanner anders dan gebruikelijk. De hoeken aan de bovenkant van de scanner hebben een andere vorm dan aan de onderkant.

We zien tevens dat de Galaxy S9 over een enkele camera beschikt. De S9+ zou van een dubbele camera voorzien worden. Ook laat de afbeelding zien wat we van de zijkant en de voorkant kunnen verwachten. Eerder kwam Blass al met een foto van de voorkant. Beide modellen treffen we in de kleur Lilac Purple aan. Hieronder de betreffende foto.

Focus op camera

De journalist gaat ervan uit dat we een camera met 12-megapixelsensor mogen verwachten, die over een variabel diafragma van tussen de f/2.4 en f/1.5 beschikt. De Galaxy S9+ krijgt een dubbele camera, waarvan de tweede camera een vast diafragma krijgt. Het lijkt in ieder geval aannemelijk dat Samsung zijn best gaat doen om de camera te verbeteren. Op de uitnodiging voor de presentatie staat namelijk de tekst “The Camera. Reimagined.”

Op 25 februari om 18:00 uur is de onthulling voor iedereen live te volgen via de website van Samsung. Techzine is aanwezig bij de presentatie van de Samsung Galaxy S9 en S9+. Houd de website dus in de gaten voor meer details.