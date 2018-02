Sharp presenteert smart display-lijnen met 40- en 50-inch modellen

Hardware

Sharp presenteert tijdens Intergrated Systems Europe (ISE) twee nieuwe smart display-productlijnen voor de reguliere markt. De displays beschikken over System on a Chip (SoC)- of Mini OPS-opties en bieden de gebruiker een keuze aan applicaties van andere aanbieders.

Onder de productlijnen vallen de PN-M en de PN-B, die beide bestaan uit 40-inch en 50-inch modellen. De PN-M serie werd ontwikkeld voor omgevingen waarin displays 24 uur per dag, zeven dagen per week gebruikt worden. De PN-B serie is op zijn beurt geschikt voor omgevingen waarin displays 16 uur per dag gebruikt worden. Beide modellen zijn op meerdere manieren te installeren, zoals naar beneden gericht (face-down) of naar boven gericht (face-up) en in verticale of horizontale positie.

Contentbeheer

Door ingebouwde intelligentie moeten de nieuwe displays in staat zijn om nog meer verschillende soorten content af te spelen. Sharp belooft daarbij een oplossing voor ieder gebruiksdoel. Voor simpele installaties is er de gratis signage-software e-Signage. De bijbehorende player-software is standaard geïnstalleerd op de displays uit de PN-M- en PN-B-lijnen, waardoor de displays direct bij aanschaf te gebruiken zijn.

Het bedrijf opende tevens de deuren van zijn platform voor Android, het Sharp Open Architecture Platform, voor externe softwareprovider. Dit moet leiden tot meer geavanceerde en op maat gemaakte oplossingen. Sharp kondigt samenwerkingen met de softwarebedrijven CityMeo, Easyscreen, Grassfish, Signagelive, Stino, Navori en Videro aan. Daarnaast kunnen de display-functies uitgebreid worden via het Mini OPS-uitbreidingsslot (PC, draadloos of HDBaseT). De compacte Mini OPS-modules beloven eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden zijn.