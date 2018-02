‘Cloudverkeer maakt in 2021 95 procent uit van al het datacenterverkeer’

Services

Cisco laat aan Techzine weten over de jaarlijkse Cisco Global Cloud Index. Het wereldwijde datacenter IP-verkeer zal naar verwachting van 2016 tot 2021 verdrievoudigen, wat resulteert in 20,6 zettabytes. Eén zettabyte is gelijk aan één miljard terabytes. Het cloud datacenterverkeer zal in dat jaar 95 procent uitmaken van het totale datacenterverkeer, tegenover 88 procent in 2016.

Uit de studie blijkt dat de groeiende dominantie van clouddiensten op het internet zowel door zakelijke als consumententoepassingen wordt veroorzaakt. Voor consumenten zijn streaming video’s, sociale netwerken en zoekopdrachten de populairste cloudapplicaties. Zakelijke gebruikers hebben een voorkeur voor ERP, mogelijkheden om samen te werken, data-analyses en andere applicaties voor de digitale onderneming.

Het toegenomen gebruik van cloudapplicaties laat het datacenterverkeer snel groeien. Volgens de studie zal het wereldwijde cloud datacenterverkeer in 2021 uitkomen op 19,5 ZB, wat dus neerkomt op 95 procent. In 2016 was dit nog 6 ZB. Als de voorspellingen uitkomen, betekent dit een gemiddelde groei van 27 procent per jaar van 2016 tot 2021.

Oorzaken en hyperscale datacenters

Cisco ziet dat in het verleden de cloud vaak geassocieerd werd met beveiligingsproblemen. Diverse verbeteringen, zoals een striktere geografische controle over data, verminderen zakelijke risico’s en beschermen consumentengegevens beter. In combinatie met de aantoonbare voordelen van de cloud (schaalbaarheid, schaalvoordelen) zorgt dit voor de verwachte groei. Ook het stijgende aantal Internet of Things-toepassingen drijft de groei aan.

Verder voorspelt de studie dat er in 2021 wereldwijd 628 hyperscale datacentra zijn, tegenover de 338 in 2016. Deze datacentra zullen dan 53 procent van alle datacenterservers omvatten, 96 procent van alle computerkracht van datacentra gebruiken en 65 procent van alle in datacentra opgeslagen data bevatten. Ook nemen zij 55 procent van al het datacenterverkeer voor rekening.