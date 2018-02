Lancom presenteert nieuwe serie zakelijke routers

Networking

Lancom kondigt de eerste modellen uit een nieuwe serie zakelijke routers aan. De 1900-serie biedt betrouwbare en optimaal beschikbare VPN-verbindingen via VDSL, LTE, glasvezel- en kabelinternet. De modellen kunnen beheerd worden via de Lancom Management Cloud (LMC), waardoor met een muisklik VPN-verbindingen op te zetten zijn op basis van de laatste Software-Defined WAN (SD-WAN)-technologie.

In de serie vinden we onder meer de multi-WAN VPN-gateway Lancom 1900EF. Bij de 1900EF is het mogelijk om flexibel gebruik te maken van uiteenlopende types internetverbindingen via één apparaat. Hiertoe bundelt de gateway elke gewenste DSL- of kabelmodem of glasvezelverbinding via twee Gigabit Ethernet WAN-poorten, waaronder een SFP/TP-combinatiepoort.

Het model 1906VA-4G is voorzien van twee geïntegreerde ADSL2+- en VDSL2-aansluitingen, twee Gigabit-WAN poorten en een 300 Mbit/S LTE advanced-modem met multi-SIM-ondersteuning als reserveoptie. De vier Gigabit Ethernet-schakelpoorten bieden verschillende aansluitingsmogelijkheden voor LAN-componenten. De 1906VA voorziet in dezelfde aansluitingsmogelijkheden, maar maakt geen gebruik van de LTE-modem. Beide modellen bevatten vier analoge en twee ISDN-poorten, een geïntegreerde Voice Call Manager en Session Border Controller.

Gezamenlijke functionaliteiten

Door load balancing kan er gebruikgemaakt worden van vier internetverbindingen. Dit draagt bij aan bandbreedte en een verdeling van de takenlast. Wat betreft virtualisatie bieden de routers ondersteuning tot 64 geïsoleerde en van elkaar gescheiden gerouteerde IP-contexten. De 25 geïntegreerde IPSec-VPN-kanalen (optioneel 50) zorgen voor verdere encryptie en beveiliging.

De routers beschikken over een volledig metalen behuizing en een geïntegreerde 230V-voeding. Met de meegeleverde montagebeugel kan hij in elk 19-inch rack geïnstalleerd worden. Een ventilatorloos ontwerp draagt bij aan een geruisloze werking.

Beschikbaarheid

Lancom maakt de 1900-serie eind februari beschikbaar. De Lancom 1900EF kent een adviesprijs van 899 euro exclusief btw. De Lancom 1906VA zal verkrijgbaar zijn voor een prijs van 1199 euro exclusief btw. Het duurste model, de Lancom 1906VA-4G, kost exclusief btw 1499 euro.