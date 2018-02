Nvidia en Continental werken samen aan autonome voertuigen

Business

Nvidia en Continental hebben een deal gesloten om een systeem voor zelfrijdende voertuigen te ontwikkelen. Dat moet gebouwd worden op basis van het Nvidia Drive platform, waarbij de eerste voertuigen van Continental die voorzien zijn van de software tegen 2021 op de markt moeten verschijnen.

Dat melden de twee bedrijven tegenover ZDnet. De bedrijven ontwikkelen eerst vooral functies voor Level 2 autonome voertuigen, waarbij de auto’s 360-graden beelden opnemen en verwerken. Daardoor is het mogelijk om automatisch van rijbaan op de snelweg te wisselen, kunnen de voertuigen zelfstandig invoegen en wordt de omgeving in kaart gebracht. Op de lange termijn zal Continental AI-systemen die volledig autonome voertuigen mogelijk maken.

Sensoren in auto’s

“Het voertuig van de toekomst zal een computer zijn die niet alleen de omgeving in kaart brengt en plannen maakt, maar daar ook naar handelt,” aldus Elmar Degenhart, CEO van Continental. “De complexiteit van autonoom rijden vereist niets minder dan de volledige rekenkracht van een AI-supercomputer.”

Wat Nvidia betreft worden vooral zijn processoren gebruikt om die supercomputer aan te drijven. “We hebben alle hoofdelementen in plaats gebracht, om over te stappen van proeven met zelfrijdende voertuigen, naar massagebruik daarvan,” aldus Nvidia CEO Jensen Huang. “Onze nieuwe Drive Xavier processor, uitgebreide Nvidia Drive software en cloud-to-car aanpak voor het testen, valideren en functioneel maken van veiligheidsmaatregelen, in combinatie met de expertise en het wereldwijde bereik van Continental, zullen autonome auto’s naar de wereld brengen.”

Indrukwekkend: de Nvidia Xavier

Nvidia heeft al zo’n twee miljard dollar gestoken in de ontwikkeling van de Xavier-processor waar Huang naar verwijst. De processor moet een Level 5 autonoom voertuig mogelijk maken, en combineert daarvoor gegevens van radar, camera’s, Lidar en ultrasone systemen die allemaal in voertuigen ingebouwd worden.

De processor heeft meer dan negen miljard transistoren, een achtkernige CPU, 512-core Volta GPU, een 8K HDR-videoprocessor, een deep-learning accelerator, nieuwe computer-vision accelators en kan maar liefst 30 biljoen berekeningen per seconde uitvoeren op 30 watt aan energie.