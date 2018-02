HP kondigt geüpdatete ZBook 14u aan, erg dunne mobiele workstation

Hardware

HP heeft een aantal nieuwe ZBook mobiele workstations onthuld, de geüpdatete ZBook 14u en 15u. Naar eigen zeggen is de nieuwe ZBook 14u G5 de dunste mobiele workstation ter wereld. De ZBook 14u G5 is 17,9 millimeter dik en weegt zo’n 1,5 kilogram.

Beide modellen beschikken over NVMe M2 SSD, AMD Radeon Pro WX3100 graphics en tot Intel Core i7-8650U quad-core CPU. Er is ondersteuning voor maximaal 32 GB DDR4-2400 geheugen. We treffen een afneembare 50 Whr batterij met fast charging aan. Ook zien we dat beide modellen beschikken over een Thunderbolt 3-poort.

Met HP Sure View bieden de workstations meer gebruikers- en dataprivacy. Het bedrijf claimt dat het de eerste mobiele workstations met een geïntegreerd privacy screen levert.

In vergelijking met de vorige generatie is de HP ZBook 15u G5 28 procent dunner. Gebruikers kunnen kiezen voor een 4K touch display met anti-reflecterende technologie. In combinatie met de afmetingen moet deze uitvoering ideaal zijn voor de reizende technische professionals.

De vernieuwde HP ZBook 15u G5 beschikt over Intel Core i5 en i7 Quad Core processoren met vPro-technologie, alsmede AMD Radeon Pro 3D Graphics. Dit model is 18,3 millimeter dik en weegt 1,8 kilogram. Alleen het grotere model heeft een numeriek toetsenbord aan de zijkant.

Beschikbaarheid

Beide mobiele workstations zullen in februari beschikbaar zijn, al is het onduidelijk om een wereldwijde release gaat. HP toont de ZBook 14u G5 en de Zbook 15u G5 tijdens Mobile World Congress, de beurs die eind deze maand plaatsvindt. Wellicht dat we dan meer te weten komen. Het eerste model kost 1099 dollar, terwijl de andere uitvoering voor 1109 dollar over de toonbank gaat.