Update: Lenovo roept ThinkPad-laptops terug wegens brandgevaar

In een statement aan Techzine laat Lenovo het volgende weten: “In samenwerking met de relevante EU autoriteiten, haalt Lenovo vrijwillig ongeveer 300.000 ThinkPad X1 Carbon 5th Generation laptops (ongeveer 3,591 Nederland) terug die zijn vervaardigd tussen december 2016 en oktober 2017. Lenovo heeft vastgesteld dat bij een beperkt aantal systemen mogelijk sprake is van een losse schroef in de desbetreffende laptops die de batterij zou kunnen beschadigen en daardoor oververhitting, en eventueel brand, zou kunnen veroorzaken. Lenovo heeft drie meldingen van klanten ontvangen over oververhitting die tot schade aan de pc geeft geleid. Deze terughaalactie geldt niet voor systemen die in november 2017 en daarna zijn vervaardigd.” Hieronder het originele bericht.

De Chinese laptopmaker Lenovo heeft vandaag bekend gemaakt dat het “een beperkt aantal” vijfde generatie ThinkPad X1 Carbon laptops terugroept. Er is brandgevaar verbonden aan de apparaten. Lenovo zal de teruggeroepen apparaten inspecteren en indien nodig repareren.

Dat meldt het bedrijf op zijn website. Het gaat om een aantal laptops die tussen december 2016 en oktober 2017 gebouwd zijn. De laptopmaker heeft een website gelanceerd waar je kunt controleren of je apparaat in de verkeerde categorie valt. Mocht dat het geval zijn, dan repareert het bedrijf je laptop gratis. Overigens gaat het onder meer om modellen met de nummers 20HQ, 20HR, 20K3 en 20K4.

Oververhitting door losse schroef

Het probleem komt volgens Lenovo voort uit een losse schroef. “Lenovo ontving drie consumentenberichten wereldwijd over een oververhitte toestand van het apparaat, voortkomend uit een loszittende schroef, die tot schade aan de laptops leidde. Lenovo heeft geen bericht ontvangen over schade aan personen of eigendommen, buiten de laptops om.”

Volgens de Amerikaanse consumentenbond zouden zo’n 83.500 apparaten getroffen worden door het losse schroefje. Volgens de Amerikanen zijn er 78.000 exemplaren van in de Verenigde Staten verkocht en 5.500 in Canada. Of er ook getroffen apparaten in Nederland zijn en hoeveel is niet zeker.Het bedrijf wil daar dus snel iets aan doen en roept de apparaten daarom terug.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

De vijfde generatie ThinkPad X1 Carbon werd in mei 2017 gelanceerd door Lenovo. Het gaat om krachtige zakelijke laptops, met een batterij die over een flinke capaciteit beschikt en behoorlijk goede specificaties. Zo beschikt het 14-inch beeldscherm over WQHD-resolutie en draait het apparaat op een Intel Core i7-processor. Die heeft 16 gigabyte aan werkgeheugen en er is een 256 gigabyte grote SSD ingebouwd.