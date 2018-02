Google maakt 55-inch touchscreen Jamboard ook in Nederland beschikbaar

Hardware

Vorig jaar mei bracht Google de Jamboard uit in de Verenigde Staten en Canada. Afgelopen september werd het grote touchscreen beschikbaar gemaakt in het Verenigd Koninkrijk en nu volgen andere delen van Europa. Ook in Nederland is het apparaat vanaf volgende maand te koop.

Dat meldt Google vandaag in een blogpost. Niet alleen kan het scherm straks in Nederland gekocht worden, ook is hij in Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Spanje en Zweden beschikbaar. Met de uitbreiding van de beschikbaarheid van de Jamboard komt er ook een nieuwe functie naar het apparaat.

Tekentool AutoDraw

Naast de nieuwe landen waarin de Jamboard beschikbaar is, komt Google ook met een nieuwe door kunstmatige intelligentie gedreven functie. AutoDraw is een tekentool die automatisch detecteert wat de gebruiker probeert te schetsen en die tekening koppelt aan een afbeelding. “Dit geeft teams de mogelijkheid hun ideeën visueel weer te geven,” aldus Google over de nieuwe functie. Daarvoor zal je wel over enig tekentalent moeten beschikken, want de AI moet kunnen herkennen wat je op het bord probeert te zetten.

Afgezien daarvan blijft het uitgangspunt van de Jamboard natuurlijk hetzelfde. Het is een zakelijk product, dat erop gericht is om teams beter te laten samenwerken. Er kunnen aantekeningen op gemaakt worden die op meerdere schermen en locaties tegelijk te zien zijn. Zo moet het makkelijk zijn om samen aan projecten te werken.

Daar kleeft wel een flink prijskaartje aan: het 55-inch scherm kost in de Verenigde Staten 4.999 dollar. Mocht je ook een standaard willen hebben waar je het apparaat op kunt bevestigen (anders moet het aan de muur), ben je nog eens 1.349 dollar kwijt. Verder rekent Google nog een extra 600 dollar per jaar voor additionele dienstverlening per Jamboard.