HP presenteert vernieuwde high-end EliteBook 800-laptops

Hardware

Eerder vandaag onthulde HP al een aantal nieuwe ZBook mobiele workstations. Daarnaast komt het bedrijf ook met een geüpdatete versie van de EliteBook 800-series zakelijke laptops. Een unieke eigenschap van de apparaten is het zeer felle display dat zich automatisch aan het omgevingslicht aanpast. Daarnaast is er een zogenaamde ‘world-facing’ microfoon ingebouwd.

HP brengt op de eerste plek zijn premium designtaal naar de EliteBook 800-series. Die was eerder al beschikbaar in de EliteBook 1000-laptops, maar nu dus ook in deze productlijn. De laptops hebben grote schermen in zo klein mogelijke behuizingen en zijn van geanodiseerd aluminium gemaakt.

Nieuw type microfoon

De EliteBook 800-series is een van de eerste laptops met een ‘world-facing’ en noise-cancelling microfoon. Die beschikt over een aantal interessante mogelijkheden. Allereerst kan de microfoon ongewenste omgevingsgeluiden helemaal wegfilteren indien gewenst. Op de tweede plek is het mogelijk voor de microfoon om juist extra bereik te hebben en in een conferentiemodus van alle kanten geluid op te nemen.

De EliteBook 800-series wordt ook geleverd met het HP Premium Collaboration Keyboard, met ingebouwde toetsen die het eenvoudig maken om binnenkomende telefoongesprekken te beantwoorden. Daarnaast is er HP PhoneWise, waarmee je binnenkomende berichten en telefoongesprekken op iOS- en Android-apparaten vanaf je laptop kunt beantwoorden.

Specificaties

De HP EliteBook 800-series wordt aangedreven door een achtste generatie Intel Core vPro-processoren. Alle modellen kunnen minstens veertien uur mee op een volgeladen accu en er is ondersteuning voor HP Fast Charge. Daarmee laden de apparaten binnen dertig minuten voor vijftig procent op.