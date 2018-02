SAP voorziet S/4HANA van grote update

Services

SAP maakt de nieuwe update voor S/4HANA beschikbaar, versie 1802. De grote nieuwe versie introduceert onder meer slimmere functionaliteiten voor in-memory analytics, machine learning en in-context samenwerking. De veranderingen moeten de volledige enterprise treffen, aangezien er nieuwe mogelijkheden voor finance, verkoop, fabricage en professionele diensten bijkomen.

Vanaf 12 februari is het voor klanten mogelijk om innovatie van SAP S/4HANA aan te drijven, door verbeteringsverzoeken in te dienen via de Customer Influence site. Hierbij kunnen ook openstaande verzoeken ingezien worden, om er vervolgens op te stemmen. In de comment-sectie gaan klanten in discussie over de verbeteringen. Op deze manier wil SAP ontdekken welke verzoeken het interessantst zijn voor de gebruikers.

Verschillende onderdelen

Versie 1802 introduceert het nieuwe Automated Payment Advice Processing, een mogelijkheid voor finance die aangedreven wordt door machine learning en SAP Leonardo. Gebruikers zijn zo in staat om documenten om te zetten naar gestructureerde data, met geautomatiseerde herkenning van betalingsinformatie in PDF-bestanden.

Sales managers kunnen door de update machine learning gebruiken om waarschijnlijke orders en verkoopvolumes te voorspellen. Dit levert een nauwkeurigere prognoses met de Predictive Quotation Conersion Rated-calculator op. De update brengt tevens nieuwe features voor organisaties met verkoopfilialen met zich mee. Zo wordt er een hoop papierwerk bespaard door orders richting het hoofdkantoor te automatiseren. Two-Tier ERP Purchasing maakt efficiënter voorraadbeheer mogelijk, door geautomatiseerde verkooporders te creëren als dochterondernemingen orders sturen.

S/4HANA Cloud is nu ook gecertificeerd voor compliance met de Demand Driven Institute voor demand driven material requirements planning (DDMRP)-implementaties. SAP komt met deze optie voor klanten uit de productie. Er ontstaat meer flexibiliteit door onder meer rekening te houden met invloeden zoals nieuwe productlanceringen, seizoenen en uitverkochte producten.

Ambitie

De nieuwe update is de eerste van de vier releases die in 2018 uitkomen. Het bedrijf heeft grootse plannen dit jaar, zo bleek eerder. In januari kondigde SAP aan het cloud-based human resource bedrijf Callidus Software te zullen kopen voor 2,4 miljard dollar.