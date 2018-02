Microsoft probeert klanten Google, Box en Dropbox over te laten stappen

Services

Microsoft werpt cloud-concurrent Google de handschoen toe met een nieuw OneDrive-aanbod. Vanaf vandaag biedt Microsoft bedrijven met vijfhonderd klanten of meer gratis OneDrive for Business aan, voor de duur van hun contracten bij Google, Box of Dropbox.

Klanten die voldoen aan de eisen – onder meer dat ze nieuw zijn en geen bestaande OneDrive for Business of Office 365 klanten zijn – hebben tot 30 juni om gebruik te maken van het aanbod. Zij kunnen OneDrive for Business maximaal drie jaar gratis gebruiken, afhankelijk van de duur van hun contract bij de drie eerder genoemde rivaliserende cloudaanbieders.

Overstappen naar Microsoft

Belangrijk om te weten is dat Microsoft potentiële klanten niet zal compenseren voor de kosten die zij bij Google, Box of Dropbox maken. Ze krijgen enkel gratis beschikking over OneDrive for Business. Klanten krijgen een standalone-versie van de dienst ter beschikking, en kunnen die integreren met de rest van Office 365. Dat laatste is overigens niet gratis.

Wat Microsoft betreft heeft het vooral een streepje voor op de concurrentie als het aankomt op de kostprijs van OneDrive for Business, de gebruikersinterface, mogelijkheid tot gepersonaliseerde zoekopdrachten, security en de integratie met Office 365. Volgens de softwaregigant zijn er meer dan 350.000 bedrijven die gebruik maken van OneDrive.

Opvallend is overigens dat Microsoft tegelijk wel zijn strategische samenwerkingen met concurrenten in stand houdt. Zo zal het blijven samenwerken met Box voor de klanten die gebruik maken van de clouddiensten van Box en Azure-contentdiensten. Ook houdt Microsoft de integratie met Dropbox en Office 365 en Microsoft Teams in stand.