Boeken vliegtickets en hotels nu mogelijk vanaf zoekpagina Google

De afgelopen tijd heeft Google flink wat verbeteringen doorgevoerd in zijn zoekmachine. Zo is het nu vrij eenvoudig om te zoeken naar vliegtickets en hotels en om deze met elkaar te vergelijken. Vanaf nu is het ook mogelijk om de tickets en accommodatie direct vanuit Google te boeken.

De kunstmatige intelligentie van Google wordt steeds slimmer. Zo wordt er sinds vorige week voorspeld welke vluchten mogelijk vertraagd zijn. Daarnaast is er informatie te vinden over welke accommodaties en vluchten als het fijnste worden ervaren. De nieuwe update voorziet Google’s zoekmachine dus van nog een extra functie.

Betere resultaten en boeken

Google schrijft in de blog waarin het de update aankondigt dat boekingen nu eenvoudig gemaakt kunnen worden via de zoekresultaten. Gebruikers kunnen zoeken op een locatie en vervolgens door de gevonden hotels heen bladeren. Het is vrij eenvoudig gemaakt om te kijken naar foto’s van hotels zonder de zoekpagina te hoeven verlaten. Ook kan er daar op data gezocht worden, evenals op prijzen.

Iets soortgelijks geldt voor het boeken van vliegtickets. Google voegt eenzelfde filtersysteem toe, en maakt het ook even gemakkelijk om tickets met elkaar te vergelijken. Volgens de zoekgigant is het ook makkelijk voor gebruikers om te wisselen tussen het tabblad voor hotels en dat van vliegtickets, doordat er een vernieuwde layout is.

Mooi is ook de toevoeging van ‘meer bestemmingen’. In dat tabblad doet Google suggesties voor reisjes in de buurt van de oorspronkelijke bestemming waar je op aan het zoeken was. De functie is overigens wat gebruik betreft vooral ook handig voor op smartphones, waar alles in overzichtelijke tabbladen gescheiden te zien is.