Microsoft brengt Progressive Web Apps naar Windows 10

Microsoft heeft vandaag bekendgemaakt dat het op korte termijn Progressive Web Apps (PWA’s) naar de Microsoft Store en daarmee ook Windows 10 zal brengen. Vanaf de volgende Windows 10-versie, Redstone 4, kunnen we gebruikmaken van de webapps die op verschillende platformen en schermformaten werken.

Dat meldt het team achter Edge vandaag. Microsoft houdt streng toezicht op de ontwikkeling van de apps, maar laat niet weten wat we precies mogen verwachten. Wel is duidelijk dat ze in de loop van de lente met de release van Redstone 4 beschikbaar worden gemaakt in de Microsoft Store.

Browserloos PWA’s gebruiken

Een PWA is een webpagina die ontworpen is om te werken als een app, en kan vaak ook offline gebruikt worden. Daarvoor zijn bepaalde browsertechnieken nodig en gewoonlijk draaien ze vanaf servers. Microsoft gaat ze echter ook op Windows zelf beschikbaar maken. De keuze maakte het bedrijf om de volgende reden:

“We hebben in het verleden vaker laten weten dat we volop inzetten op PWA’s. Sterker nog, zoals hierboven al naar gehint werd, zijn we van plan om PWA’s op Windows naar het volgende niveau te brengen en er eerste-klasse-apps van te maken in Windows,” schrijft het Edge-team. “Op andere platformen komen PWA’s vooral voort uit de browser. Ze kunnen daar enkel aan ontsnappen in reactie op verschillende meldingen of menu-opties. Binnen Windows gaan we daarmee een stap verder. Want als een PWA een eerste-klasse-app gedownload kan worden in de Microsoft Store, kan de gebruiker het volledige potentieel van een PWA benutten zonder een browser te hoeven openen.”

Er lijken flink wat PWA’s naar Windows 10 te komen; Microsoft stelt dat het al dik een jaar bezig is met het bekijken van de mogelijkheden en dat er “bijna 1,5 miljoen kandidaten” de revue zijn gepasseerd. Om het extra interessant te maken voor ontwikkelaars om hun PWA naar Windows 10 te brengen, belooft Microsoft enkele belangrijke extra’s. Zo is er de mogelijkheid tot het ontvangen van feedback en recensies en kunnen ontwikkelaars er geld mee verdienen.