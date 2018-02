Apple verkoopt voortaan Libratone ZIPP en ZIPP MINI-speakers

Business

De ZIPP en ZIPP MINI-speakers van het Deense audiomerk Libratone zijn per direct beschikbaar in de Nederlandse en Belgische Apple Stores. Daarmee komt er wederom een product van een derde partijen in de Apple-winkels te liggen. Recentelijk legde het merk nog Linksys Velop mesh wifi-systemen in zijn winkels.

Met de ZIPP-familie kan een gebruiker een ‘Soundspace’ rond zichzelf creëren, streamen via wifi en bluetooth of het huis vullen met multiroomgeluid. Er zijn tot zes speakers aan elkaar te koppelen. De ZIPP en ZIPP MINI beschikken over 360-gradengeluid, spraakbesturing, tien uur batterijduur en multiroom-compatibiliteit.

Apple brengt de speakers daarnaast naar zijn Stores in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, China, Hongkong en Zuid-Korea. Waarom Apple precies kiest voor deze speakers wordt in de aankondiging niet duidelijk. Libratone maakte al eens bekend Apple’s AirPlay 2-functionaliteit te zullen ondersteunen, dat later dit jaar beschikbaar is via een software-update.

De techgigant is van plan om later dit jaar zijn slimme speaker HomePod naar de Apple Store te brengen. Aanvankelijk zal dat gebeuren in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigde Koninkrijk. Vanaf vrijdag kan daar de slimme speaker gekocht worden. Opvallend is dus dat de drie landen niet in het rijtje voorkomen van landen waar de Libratone-speakers in de Apple Store komen.

De ZIPP is beschikbaar voor 299 euro en de ZIPP MINI voor 199 euro. In de online winkel van Apple treffen we de speakers al aan.