Alphabet maakt Nest weer onderdeel van Google

Business

Alphabet brengt Nest weer een onder bij Google. Door de maker van onder meer slimme thermostaten onder de techgigant te laten vallen, moet de missie om een slimmer huis te realiseren versnellen. De hardware teams van Google en Nest gaan samenwerken, zo valt te lezen in de aankondiging.

De twee partijen werkten al nauw samen. Zo gebruiken de apparaten van Nest ondersteuning voor Google Assistent. In de aankondiging geeft het bedrijf aan door te gaan met het combineren van hardware, software en services. Op die manier ontstaat er een veiliger en slimmer huis dat de gebruiker helpt geld te besparen.

Aan TechCrunch laat Nest weten dat de producten onder de eigen merknaam blijven bestaan. Ook het Google Home-merk blijft bestaan. CEO Marwan Fawaz zal onder Rick Osterloh vallen, hoofd van Google’s hardwaredivisie. Het samengaan zal niet leiden tot veel baanverlies.

Google nam Nest in 2014 voor 3,2 miljard dollar over. Toen was Nest al onderdeel van het hardwareteam van Google. Een jaar later ontstond moederbedrijf Alphabet, waaronder veee bedrijven vallen. Hierdoor werd de afsplitsing van Google realiteit.

Logische stap?

In november doken er berichten op over de plannen van Alphabet om Nest onder te brengen in het hardwareteam van Google. Voormalig-medewerkers van Nest gaven aan dat de afscheiding vaak niet veel uithaalde. Er was overlapping bij meerdere onderdelen, zoals fabricage en retail distributie. Op een gegeven moment werkten beide partijen aan een zelfde softwareproduct. Vanuit dat perspectief lijkt de samenvoeging een logische stap. Mogelijk kan het bedrijf ook beter concurreren met Amazon. Deze partij maakt eveneens slimme speakers en beveiligingscamera’s.