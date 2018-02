Netgear introduceert 96-poorts switch M4300-96X

Networking

Netgear laat aan Techzine weten de M4300-96X tijdens Intergrated Systems Europe (ISE) onthuld te hebben. Het gaat om een stapelbare, modulaire 10G en 40G switch. Bij 10G Ethernet ligt het maximum aantal poorten op 96, terwijl er bij 40G ethernet maximaal 24 poorten zijn. De switch wordt geleverd in een 2U rack-behuizing.

Het is mogelijk om de poorten te combineren. Het bedrijf wil door middel van twaalf vrije slots en twee redundante powersupplies maximale granulariteit tussen koper, PoE+ en glasvezel realiseren. De switch moet passen bij organisaties die infrastructuur voor de lange termijn zoeken. Met de M4300-96X belooft Netgear AV-over-IP SDVoE (Software Defined Video over Ethernet)-oplossingen te stroomlijnen, door 48 x 48 circuit switches te vervangen.

We treffen twaalf vrije slots in 2RU-formaat voor 8 x 10G of 2 x 40G portuitbreidingskaarten aan. Twee vrije slots zijn bedoeld als extra power supply unit. In de eerste zes slots wordt PoE over 10G ondersteund. Voor de Layer 2, Layer 3 en Layer 4 feature set is geen licentie vereist.

De modulaire switch is met de M4300-96X online configurator samen te stellen. Door de zero-touch configuratie is er geen behoefte aan switch programming, wat SDVoE-installaties plug-and-play geschikt maakt. Netgear heeft dan ook de intentie om een eenvoudige switch op de markt te brengen. Zo wordt er ook gebruikgemaakt van een webbrowser-gebaseerde management Graphical User Interface, die volgens het bedrijf zelf eenvoudig te gebruiken is.

De Netgear M4300-96X zal in april verschijnen, al noemt het bedrijf geen exacte datum voor de wereldwijde release. In het persbericht vinden we geen prijzen, aangezien deze afhankelijke zijn van een gekozen configuratie. De M4300-96X Managed Switch zal ook beschikbaar zijn als een 48xSFP+ Starter Kit met een 600W Power Supply Unit.