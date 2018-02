Intel komt opnieuw met patches voor Meltdown en Spectre

Security

Intel brengt een nieuwe update uit die processorlekken Meltdown en Spectre adresseert. De oplossing bereikt dit keer een geselecteerd aantal gebruikers, aangezien hij uitrolt naar OEM-klanten en industriepartners. Het gaat om microcode updates die betrekking hebben op Skylake-gebaseerde Core en Core M-processoren.

Op de website van Intel is een lijst met chips te vinden die de patch kunnen verwachten. Andere platformen zullen in de komende dagen van een update voorzien worden, belooft Intel. Er zullen beta microcode-updates uit blijven komen, zodat klanten en partners uitgebreid kunnen testen. Daarna vindt de productie plaats. De updates zijn beschikbaar via OEM firmware updates.

Eerdere fixes

Intel kwam al wel met patches om de processorlekken te dichten, maar deze veroorzaakten in een aantal gevallen problemen. Het chipbedrijf bevestigde dat computers soms uit het niets opstarten na de patch, maar er werd gesproken over enkele klanten die melding maken. Sommige van hen zou meerdere keren per dag opnieuw moeten opstarten. In het bijzonder gaat het om systemen die draaien op Broadwell- of Hardewell CPU’s, chips die zich ook in datacenters bevinden.

Anderzijds bleek hardware ook trager te worden na de updates. De achtste generatie processoren, waaronder Kaby Lake en Coffee Lake, kregen met minder dan zes procent prestatievermindering te maken. Bij de zevende generatie Kaby Lake-H mobiele processoren vertraagden de systemen met zeven procent. De zesde generatie Skylake-S kreeg te maken met een vertraging van ongeveer acht procent.

Daarmee is het cruciaal dat Intel dit keer met patches komt die voor niet al teveel problemen zorgen. Het bedrijf kreeg al te maken met stevige kritiek op de manier waarop het omgaat Meltdown en Spectre. Zo noemde Linus Torvalds, de man achter Linux, de patches eerder “COMPLETE AND UTTER GARBAGE.” Hij vroeg zich af of er iemand is die Intel vertelde dat het bedrijf compleet gestoord is.