Google Drive maakt het makkelijker om te reageren op Office-bestanden, PDF’jes en afbeeldingen

Google komt vandaag met een nieuwe update voor Google Drive. Die maakt het makkelijker voor teams om een mengeling van G Suite en Microsoft Office te gebruiken. Daardoor wordt samenwerking met collega’s en ook klanten een stuk eenvoudiger.

“Google Drive maakt het makkelijker om bestanden in de cloud op te slaan en te delen, zodat je veilig onderweg kan samenwerken met je teams en klanten. En we begrijpen dat teams werken met allerlei soorten bestanden en tools om werk mee gedaan te krijgen. Vanaf vandaag maken we het mogelijk om direct te reageren op meer bestandstypes, waaronder Microsoft Office-bestanden, PDF’jes en afbeeldingen – zonder dat je ze hoeft om te zetten naar Docs, Sheets of Slides,” schrijft Google in de aankondiging van de update.

Drive preview pane

Dankzij de update kunnen gebruikers van Google Drive eenvoudig reageren op Office-bestanden, PDFs en afbeeldingen. Dat kan via het Drive preview pane, waarin het plaatsen van reacties of opmerkingen erg eenvoudig is. Als je collega een opmerking plaatst op een bestand binnen een word-document, krijg je die ook in het Drive-bestand te zien.

Belangrijk om te weten is dat het niet om een real-time functie gaat, die je krijgt bij G Suite of Office 365. Tegelijk werkt het wel makkelijker dan het omzetten van verschillende bestandstypes in uiteenlopende programma’s. Nu hoef je enkel de accounts aan elkaar te koppelen.

Samenwerking

De nieuwe functie is een van de vele initiatieven die Google neemt om meer samenwerking tussen Office en G Suite mogelijk te maken. Daar bevond zich al de Drive plug-in voor Outlook onder. In de ideale wereld van Google werkt iedereen natuurlijk met G Suite, maar dat lijkt gezien de populariteit van Microsoft Office weinig meer dan een droom.