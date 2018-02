Samsung komt met 256GB eUFS voor zelfrijdende auto’s

Hardware

Samsung Electronics is begonnen met de productie en levering van een 256GB eUFS voor gebruik in de volgende generatie auto’s. Het is de natuurlijke opvolger van de 128GB eUFS die het bedrijf in september vorig jaar uitbracht.

De eUFS is een geheugenchip die specifiek ontworpen is voor gebruik in geavanceerde systemen die helpen met het besturen van auto’s. Ook dienen de chips volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf voor infotainment en dashboard-systemen in luxeauto’s.

Technische specificaties

Net als zijn voorganger, beschikt de 256GB eUFS over een leessnelheid van 850 megabytes per seconde. Ook is er een random reading speed van 45.000 input/output operations per seconde. Verder is er een efficiënte manier ontwikkeld om met data om te gaan; nadat een bepaalde tijdsperiode verstreken is, wordt data overgezet naar een nieuwe cel.

Omdat het voor geheugenchips in auto’s belangrijk is dat ze extreme temperaturen aan kunnen, heeft Samsung de eUFC zo ontwikkeld dat deze kan presteren op temperaturen tussen de -40 graden Celsius en +105 graden Celsius. Dat is breder dan de voorgaande generatie, die tot -25 en +85 graden bleef werken. Mooi is ook de toevoeging van een door Samsung ontwikkelde temperatuurmeter. Als de temperatuur boven een bepaald niveau komt, dan gaat een signaal naar de processor zodat die omlaag gebracht kan worden.

Sinds 2015

Samsung is sinds 2015 actief in de auto-industrie. Het bedrijf ziet het zelf als een van de grote groeimarkten van de toekomst en gek is dat niet, gezien de steeds slimmer wordende voertuigen die zich op de weg bevinden. In het kader van die ontwikkeling nam Samsung vorig jaar nog audio- en autocomponentenmaker Harman over voor 8 miljard dollar.