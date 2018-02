Zerto Virtual Replication 6.0 beschikbaar, ontwikkeld voor multi-cloud omgevingen

Services

Zerto laat aan Techzine weten over de beschikbaarheid van Zerto Virtual Replication (ZVR) 6.0. Het nieuwe platform is ontwikkeld voor multi-cloudomgevingen. ZVR 6.0 biedt bescherming en verplaatsing van workloads binnen en tussen clouds. Dit is mogelijk bij meer dan 350 cloud service providers, waaronder Microsoft Azure, IBM Cloud en Amazon Web Services (AWS).

Op deze manier zijn IT-afdelingen in staat om elke gewenste combinatie van clouds in te zetten voor hun workloads. ZVR 6.0 verenigt continue replicatie, geautomatiseerde orchestration en schaalbaarheid binnen één platform. Daarmee wil Zerto bijdragen aan een versnelde implementatie van hybride en multi-cloudomgevingen. Ook is er de introductie van het Zerto CSP Management Portal. Hiermee kunnen cloud service providers de sites van klanten op afstand upgraden, om hen continue beschikbaarheid en de meest recente softwarereleases te leveren.

Andere mogelijkheden

De versie belooft tevens verbeterde mogelijkheden voor de lange-termijnopslag van data, die de afhankelijkheid van traditionele back-ups voor het beschermen van workloads en alle bijbehorende kosten terugdringen. De verbeterde journaling-mogelijkheden voor herstel van specifieke bestanden binnen Linux EXT- en Windows-bestandssystemen dragen bij aan snellere hersteltijden. Zerto combineert continue gegevensbescherming, replicatie en geautomatiseerde orchestration, zodat organisaties strategie voor gegevensbescherming op flexibele wijze kunnen herzien.

Ook treffen we een vernieuwde versie van Zerto Analytics aan. Deze biedt verbeterd overzicht op de status en de mate van compliance van beschermde omgevingen die verschillende clouds omspannen. Dit gebeurt door middel van een dashboard met nieuwe real-time netwerkanalyserapporten voor probleemoplossing en optimalisatie, inzichten in de doorvoersnelheden en netwerkprestaties, de mogelijkheid om het uitgaande dataverkeer en het verkeer tussen locaties te bewaken en een netwerkgeschiedenis van de afgelopen 30 dagen voor elke locatie.

ZVR 6.0 volgt een half jaar nadat Zerto versie 5.5 introduceerde. Het bedrijf probeert ieder half jaar met een update voor zijn platform te komen. Volgens Zerto veranderen in het tijdperk van digitale transformatie de cloud-strategieën voortdurend. Deze versie moet dan ook bi-directionele ondersteuning bieden.