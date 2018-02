Kunstmatige intelligentie cruciaal voor camerafunctie Samsung Galaxy S9

Mobile

Een paar weken geleden lekte er een foto uit van de doos waarin Samsung zijn volgende vlaggenschiptelefoon zal leveren. Op de doos van de Galaxy S9 viel te lezen dat er een Super Slow-mo functie in het toestel zit. Vandaag is er iets meer over bekendgemaakt.

De site Sammobile heeft op basis van bronnen binnen het Zuid-Koreaanse bedrijf iets meer details weten te krijgen over de manier waarop de functie zal werken. Naar het schijnt zijn er meerdere modi waarop opgenomen kan worden. Dat druist in tegen eerdere verhalen, waarin naar voren kwam dat de telefoon enkel op 960 fps kon opnemen.

Kunstmatige intelligentie

Er zullen naar het schijnt drie verschillende opnamemogelijkheden zijn. Allereerst kunnen er ‘gewoon’ in slow motion beelden gemaakt worden. Die komt ook op andere telefoons voor en is dus niet heel bijzonder. De tweede mogelijkheid is interessanter en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie.

Die is zo getraind dat als er iets interessants of iets snels gebeurt, er automatisch ook slow motion beelden gemaakt worden. Stel dus dat er een skater voor je neus een toffe stunt uitvoert, dan neemt de camera die beelden automatisch ook in slow motion op. Zo hoef je er dus niet over na te denken wanneer je beelden opneemt, maar maakt de telefoon die keuze voor je. Binnen de derde modus is het mogelijk om reguliere video’s op te nemen en op het moment dat er iets interessants gebeurt, op de slow motion knop te drukken. Zo kan je dus direct tijdens het opnemen van modus wisselen.

Camera is de grootste vernieuwing

De Samsung Galaxy S9 lijkt een redelijk kleine update van de telefoon te worden. Naar het schijnt is vooral de camera vernieuwd en heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf weinig andere functies toegevoegd. Het apparaat krijgt een 5,8-inch display en draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor.

Ook beschikt het toestel over vier gigabyte aan werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64 gigabyte. Daarnaast is er het verhaal dat het toestel een accu 3200 mAh-capaciteit krijgt. Op 25 februari wordt de telefoon onthuld.