Ericsson maakt voor operators introductie 5G in vierde kwartaal mogelijk

Networking

Ericsson maakt bekend dat de 5G-radionetwerksoftware in het vierde kwartaal van 2018 beschikbaar komt. Deze biedt multiband-ondersteuning voor wereldwijde inzet. Operators kunnen zo gebruikmaken van een nieuw frequentiespectrum zodra dit beschikbaar komt. De commerciële 5G Radio Access Network (RAN)-software is gebaseerde op de 3GPP 5G New Radio (NR)-standaard, die eind vorig jaar goedgekeurd werd.

De 5G-radionetwerksoftware vormt een aanvulling op de eerder geïntroduceerde baseband en 5G-radio. Operators moeten hun 5G-netwerk eenvoudig kunnen activeren, waarna ze de eerste stappen zetten met commerciële 5G-mogelijkheden en nieuw applicaties die gebruikmaken van geavanceerde breedbanddiensten. Dit leidt tot efficiëntie voor het groeiende dataverkeer en biedt toegang tot multimedia-content zoals 4K/8K videostreaming en virtual reality.

Ericsson vult het radio-aanbod aan met commerciële 5G Core software, die is geoptimaliseerd voor 5G throughput, netwerkcapaciteit en schaalbaarheid. De Packet Core- en Unified Data Management-oplossingen van Ericsson leveren verbeteringen voor efficiënte ondersteuning van 5G-diensten. Naarmate de 3GPP 5G-standaard evolueert zijn deze oplossingen te upgraden met nieuwe functionaliteiten.

Stap van 4G naar 5G

Daarnaast komt Ericsson met een nieuwe categorie radioproducten voor steden onder de naam Street Macro. Dit is een nieuwe laag tussen macro en micro. De radio’s worden aan gebouwen bevestigd en hebben een kleiner oppervlak, maar wel de vereiste kracht om netwerkefficiëntie en -dekking te waarborgen. Zo komt Ericsson tegemoet aan de wens van operators om te groeien in steden met beperkt beschikbare radiolocaties

Het bedrijf onthult ook nieuwe radioproducten die Massive MIMO-technologie ondersteunen. Deze producten zorgen voor een soepele overstap van 4G naar 5G. Ze komen tegemoet aan de behoefte aan meer capaciteit en eenvoudiger gebruik voor bredere adoptie. Alle geïntegreerde basisstations van het Ericsson-radiosysteem die sinds 2015 geleverd worden, zijn door een remote software-installatie 5G NR-geschikt.