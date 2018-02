Check Point kondigt cloudbeveiliging CloudGuard aan

Security

Check Point Software Technologies komt met de CloudGuard-productfamilie, om organisaties te beschermen tegen Gen V (vijfde generatie)-cyberaanvallen op cloud-applicaties en infrastructuur. CloudGuard richt zich op geavanceerde threat-preventie en het beschermen van enterprise cloud-applicaties, infrastructuur en gegevens tegen dergelijke aanvallen. Onder het aanbod vallen CloudGuard SaaS en CloudGuard IaaS.

Gen V-cyberaanvallen worden gedefinieerd als grootschalige en snel evoluerende aanvallen via mobiele netwerken, de cloud en on-premise-netwerken. Ze omzeilen eenvoudig de conventionele, op detectie-gebaseerde verdedigingen die veel organisaties gebruiken. Door het eigendom van assets in de cloud tussen de provider en de eindgebruiker is de verantwoordelijkheid voor beveiliging vaak onduidelijk en kan er verwarring ontstaan.

CloudGuard SaaS

GloudGuard SaaS is een set technologieën die is ontworpen om beveiliging en threat-preventie te bieden voor Software as a Service (SaaS)-applicaties. Zo wordt voorkomen dat advanced persistent threats en onbekende zero-day malware content in SaaS-applicaties infecteren. Dit gebeurt met behulp van real-time sandboxing, ransomware-bescherming, anti-bot-technologie en real-time cloud-gebaseerde threat-data.

Ook treffen we identiteitsbescherming met ID-Guard-technologie aan. Deze identificeert en blokkeert threat-actoren of bedriegers die toegang willen tot SaaS-accounts, en blokkeert ongeautoriseerde gebruikers en besmette apparaten. De gegevensbescherming dwingt automatische codering van gevoelige gegevens af. Ook leidt deze bescherming tot het blokkeren en in quarantaine plaatsen van gevoelige bestanden die ongeautoriseerd worden gedeeld.

CloudGuard IaaS

CloudGuard IaaS, voorheen bekend als vSEC, biedt Gen V-beveiliging en -threat preventie tegen aanvallen op infrastructuur en workloads voor de grote publieke en private cloud-platforms. Denk daarbij onder meer aan Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Cisco ACI, OpenStack, VMware NSX, VMware Cloud on AWS, VMware ESX, Alibaba Cloud, KVM en Hyper-V.

Het is de bedoeling dat CloudGuard SaaS aan het begin van het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar wordt. Check Point CloudHuard IaaS is per direct verkrijgbaar.