Axis introduceert Device Manager, software voor beheren apparaten op locatie

Networking

Axis Communications laat aan Techzine weten over de introductie van de AXIS Device Manager. Deze software voor het beheren van apparaten op locatie belooft alle belangrijke installaties en operationele taken van het apparaatbeheer eenvoudig, kosteneffectief en veilig uit te voeren.

Gebruikers kunnen met de Device Manager vanaf één locatie enkele tot honderden Axis netwerkcamera’s, apparatuur voor toegangscontrole en audioapparaten beheren – of meerdere apparaten op verschillende locaties. Het bedrijf ontwikkelde het AXIS Camera Management-softwareplatform verder tot de Device Manager. Deze tool vervangt dan ook Camera Management.

Features

Eén van de functies die onder het programma valt, is automatisch IP-adressen toewijzen. Met de Device Manager is het mogelijk om configuraties naar duizenden apparaten te kopiëren, alsmede verbinding te maken met meerdere servers. Er zijn herstelpunten in te stellen, de fabrieksinstellingen zijn te herstellen en firmware kan bijgewerkt worden. Ook maakt de tool certificaten voor HTTPS en IEEE 802.1x inzetten en vernieuwen mogelijk.

Axis wil apparaten tevens beter beveiligen door middel van een centraal beheer van accounts, wachtwoorden, certificaten en met de ‘hardening’ van apparaten volgens richtlijnen van het bedrijf. Zo moet het voor installateurs en beheerders eenvoudiger worden om proactief belangrijke veiligheidsvoorzieningen te implementeren en beheren. De tool is gratis te downloaden via de webpagina van Axis.

Totaaloplossing

Hoewel Axis vooral bekend is van zijn IP-camera’s, biedt het bedrijf steeds meer een totaaloplossing. Na gesprekken met meerdere medewerkers van Axis, schreven we een achtergrondartikel. Het bedrijf probeert een zo goed mogelijk platform in de markt te zetten dat voor veel partijen goed te gebruiken is, om vervolgens samen met partners een totaaloplossing te bieden met de nodige extra features.