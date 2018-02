Google Chrome markeert HTTP-sites vanaf juli als onveilig

Apps & Software

Google Chrome zal vanaf juli HTTP-sites als onveilig markeren, door in de adresbalk een waarschuwingsicoon te tonen. De stap is onderdeel van Chrome 68. Websites met een HTTPS-verbinding worden in de browser gemarkeerd met een groen slotje, waarna het woord “Veilig” volgt.

Met een HTTPS-protocol wordt het verkeer van en naar de website versleuteld. Dit maakt het lastiger om verkeer af te luisteren. Bij websites met een HTTP-verbinding is er meer risico op het lekken van gegevens. Denk bijvoorbeeld aan wachtwoorden of financiële details.

Google probeert ontwikkelaars al enige tijd aan te sporen om die extra veiligheid in te bouwen. Zo deelt het bedrijf in de aankondiging ook cijfers over de progressie. In een jaar tijd is meer dan 68 procent van het Chrome-verkeer op Android en Windows beschermd. Op Chrome OS en Mac is zelfs 78 procent van het verkeer beschermd. Van de top 100 sites op het web gebruiken er 81 standaard HTTPS.

De techgigant toont in een afbeelding tevens hoe de waarschuwing eruit komt te zien. De afbeelding legt de adresbalk van de huidige versie, Chrome 64, naast de adresbalk van de aankomende uitvoering.

Veiligere browser

Google maakte eind vorig jaar bekend dat het code van derden zal gaan blokkeren. Dit vanwege veiligheidsredenen en om stabiliteitsproblemen tegen te gaan. Bij Chrome 68 wordt een begin gemaakt met het blokkeren van de injectie van code van programma’s van derden. Als het blokkeren voorkomt dat Chrome opstart, zal het herstarten en de code toch draaien. Tegelijk krijgt de gebruiker de melding dat de software verwijderd moet worden om te zorgen dat Chrome goed kan werken. Vanaf januari 2019 moet code-injectie helemaal geblokkeerd zijn.