Samsung toont 146-inch modulair MicroLED display The Wall Professional

Hardware

Samsung heeft tijdens Intergrated Systems Europe (ISE) The Wall Professional laten zien. Het MicroLED display voor indoor-gebruik is standaard 146-inch. Doordat The Wall Professional opgebouwd is uit modules, kan er uitgebreid worden naar een scherm van tientallen meters. The Wall Professional is een aangepaste versie van The Wall die speciaal werd ontwikkeld voor de zakelijke markt.

Het bedrijf geeft aan dat de helderheid en het contrast van de hoogste kwaliteit blijft. Dit moet voor een maximale kijkervaring zorgen, ongeacht de grootte van The Wall Professional. Doordat de grootte naar wens aangepast kan worden, maakt het niet uit waar het MicroLED display komt te hangen. In de praktijk kan de gebruiker de LED-modules vrijwel onbeperkt weghalen en toevoegen, net zolang tot The Wall Professional de perfecte afmeting heeft voor het beoogde doel.

De LED-lampjes stralen zelf licht uit, waardoor achtergrondverlichting overbodig wordt. Door de gebruikte technologie heeft het scherm geen kleurenfilters nodig. Bij MicroLED stralen de pixels immers het benodigde licht uit, net zoals bij OLED. LED’s zij bij MicroLED echter niet organisch. Zodoende zijn er minder lagen vereist, wat leidt tot een dunner paneel. De piekhelderheid is 1600 nit.

The Wall Professional biedt Samsung MagicInfo content management platform. Hiermee kun je vanaf iedere locatie content creëren, inplannen en toevoegen aan The Wall Professional. Het maakt daarbij niet uit of je één display gebruikt of een netwerk van displays. Via het platform zijn de displays nauwkeurig te monitoren en aan te sturen.