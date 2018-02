‘Samsung Galaxy S9 krijgt hoofdtelefoonaansluiting’

Mobile

Er is een nieuwe afbeelding van de Samsung Galaxy S9 opgedoken die een hoofdtelefoonaansluiting toont. Daarmee kiest Samsung nog steeds voor de 3,5mm-jack, die sommige merken laten vallen. De foto is afkomstig van Evan Blass, een techjournalist die vaak met juiste informatie komt.

Volgens Blass was het allerminst zeker of de nieuwe Galaxy S-smartphones over de aansluiting zouden beschikken. De smartphone concurreert onder meer met de iPhone X, Huawei Mate 10 Pro en Google Pixel 2, die allemaal zonder de 3,5mm-jack komen. Samsung biedt zo een telefoon voor consumenten die nog niet over willen stappen op Bluetooth-oortjes. Bovendien zijn USB-C-hoofdtelefoons vaak van slechte kwaliteit of duur.

Eerdere lekken

Nu de onthulling van de Samsung Galaxy S9 en S9+ steeds dichterbij komt, lekt er regelmatig informatie uit. Zo kwam Blass eerder deze week ook met een foto van de voor-, acht- en zijkant van de toestellen. Hierin viel vooral de vingerafdrukscanner op. Samsung plaatst die dit keer waarschijnlijk onder de camera. Bovendien is de vorm van de scanner anders dan gebruikelijk. De hoeken aan de bovenkant van de scanner hebben een andere vorm dan aan de onderkant.

De journalist gaat ervan uit dat we een camera met 12-megapixelsensor kunnen verwachten, die over een variabel diafragma van tussen de f/2.4 en f/1.5 beschikt. De Galaxy S9+ krijgt een dubbele camera, waarvan de tweede camera een vast diafragma krijgt. Het lijkt in ieder geval aannemelijk dat Samsung zijn best gaat doen om de camera te verbeteren. Op de uitnodiging voor de presentatie staat namelijk de tekst “The Camera. Reimagined.”

Op 25 februari om 18:00 uur is de onthulling voor iedereen live te volgen via de website van Samsung. Techzine is aanwezig bij de presentatie van de Samsung Galaxy S9 en S9+. Houd de website dus in de gaten voor meer details.