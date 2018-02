Cryptobeurs Binance ineens uit de lucht: is er een hack?

Security

De grote cryptobeurs Binance is maar liefst 31 uur uit de lucht geweest. Het gerucht gaat dat er sprake is van een hack, waarbij er mogelijk gegevens buitgemaakt zijn. Binance zelf ontkent dit uiteraard en stelt dat er sprake was van een sluiting wegens problemen met een update.

De beurs lag afgelopen donderdag ineens uit de lucht en dat duurde maar liefst 31 uur. Pas vanmorgen rond elf uur ’s ochtends kwam hij weer online en kon er weer – met wisselend succes – gehandeld worden in virtuele valuta. Oprichter Zhao Changpeng stelt zelf dat er niks aan de hand is en dat er geen sprake is van een hack.

Ineens uit de lucht

Binance stelt in een bericht op Twitter dat het “niet gehackt” is. Ook vraagt men gebruikers om “geen valse informatie te verspreiden”. In een ander bericht schrijft het dat er sprake was van een “onvoorziene vertraging” in het synchroniseren van data. Dat zou geleid hebben tot de tijdelijke sluiting en verder niets.

Kritiek is er ook op de plotselinge sluiting. Handelaren konden ineens niet meer bij hun valuta en waren daar begrijpelijkerwijs niet heel blij mee. Ook vinden ze dat er te weinig informatie is gegeven tijdens de sluiting en dat er meer openbaarheid van informatie nodig is.

Geen hack?

Direct na sluiting waren er geruchten dat Binance gehackt zou zijn en dat de beurs daarom offline gehaald was. Oprichter Zhao Changpeng ontkent dit dus. Maar heel onrealistisch is het idee dat men toch gehackt is nou ook weer niet. De afgelopen maanden is het een aantal keren voorgekomen dat bitcoinbeurzen de handel tijdelijk stil moesten leggen wegens een hack waarbij vaak miljoenen dollars buitgemaakt zijn.