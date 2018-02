Samsung patenteert telefoon met voorkantbedekkend scherm zonder notch

Mobile

Samsung komt deze maand tijdens het Mobile World Congress nog met zijn volgende vlaggenschip: de Samsung Galaxy S9. Het toestel zal weinig verrassends brengen, maar wordt vast een prima toestel. Straks echter, kan het zijn dat Samsung met een veel interessanter toestel komt.

Naast het opvouwbare apparaat dat in de maak schijnt te zijn, wil Samsung namelijk ook een telefoon met volledig voorkant bedekkend scherm uitbrengen. Dat scherm zou, in tegenstelling tot bij de Apple iPhone X het geval is, geen uitsnede aan de bovenkant hebben.

Nieuw toestel

Samsung vroeg kortgeleden patent aan op het apparaat, meldt de site Let’s Go Digital. Het patent toont dus een voorkant van een telefoon die compleet bedekt wordt door het scherm. Daaronder lijkt ook een druksensor te zitten met een vingerafdrukscanner. Die bevindt zich onder het scherm, zoals eigenlijk al een tijdje verwacht wordt dat die er komen.

Als de telefoon vergrendeld is, bevindt zich die scanner aan de onderkant van het scherm. Daar kan je lichtjes op drukken om het telefoontoestel te ontgrendelen. Als je nog harder drukt, activeer je verder de microfoon. Vermoedelijk is de gedachte daarachter dat je dan makkelijk de digitale assistent Bixby kan gebruiken. Als je nog harder drukt, krijg je verder een lijst met apps te zien.

Opvallend aan het patent is dat er nog geen duidelijkheid is waar de frontcamera van het toestel zich bevindt. Gezien het vrij grote belang van selfies en de aanwezigheid van gezichtsherkenning in telefoons tegenwoordig, moet daar nog een oplossing voor gevonden worden.

Of en wanneer het toestel op de markt kan komen is niet bekend. Het gaat om een patent, dus hoeft geen uitontwikkeld prototype te zijn.