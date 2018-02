Microsoft en Fujitsu lanceren handpalmdetectie als nieuwe inlogmethode

Security

Fujitsu en Microsoft hebben vandaag bekend gemaakt samen te gaan werken aan veiligere apparaten voor de werkplek. Apparaten van het Japanse bedrijf worden voortaan voorzien van door Microsoft en Fujitsu ontwikkelde authenticatietechnologie. Zo komen Windows Hello in combinatie met handpalmdetectie naar de Windows 10-apparaten.

Biometrische apparatuur is een populaire en over het algemeen veilige manier om wachtwoorden te vervangen. Er worden al steeds vaker vingerafdrukscanners ingebouwd, maar veel apparaten zijn ook al voorzien van gezichtsherkenning dankzij infraroodcamera’s. Nu kunnen we ook nieuwe manier aan de lijst toevoegen.

Fujitsu PalmSecure

Fujitsu lanceert de PalmSecure-technologie, die je handpalm inscant middels infraroodstraling. Die straling registreert de plek van bepaalde aders. Het eindresultaat daarvan is een afbeelding die precies in kaart brengt waar je aders lopen. Ook dat is namelijk uniek bij elk mens. De technologie maakt gebruik van Windows Hello om de identiteit van een persoon vast te stellen.

Een aantal bedrijven maken al gebruik van de PalmSecure-technologie stelt Fujitsu. Onder meer Banco Bradesco en Lotte Card zouden hem al in gebruik hebben genomen. Het werkt verder eenvoudig en net als een vingerafdrukscanner. Het enige wat je hoeft te doen is je handpalm boven de scanner te houden.

Andere inlogmethodes

Diverse andere bedrijven experimenteren ook met andere biometrische sensoren om het traditionele wachtwoord te vervangen. Zo wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om de loopstijl van een persoon in kaart te brengen. Ook wordt overwogen om de lipbewegingen van een persoon te scannen en de hartslag te scannen.