Producten Huawei en ZTE straks niet meer toegestaan bij Amerikaanse overheid

Security

Het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky ondervindt al de gevolgen van het ‘America first’ beleid van president Donald Trump en nu lijkt het erop dat ook de Chinese firma’s ZTE en Huawei daar last van gaan krijgen. Zowel de Republikeinen als de Democraten in het Amerikaanse Congres komen met een wet die het overheidspersoneel verbindt om de producten van die bedrijven te gebruiken.

Senatoren Tom Cotton en Marco Rubio kwamen met wetsvoorstel 2391. Als dat aangenomen wordt, dan mogen Amerikaanse regeringsagentschappen geen hardware of software meer kopen of leasen van de Chinese bedrijven of dochterondernemingen. Dat zou gedaan worden om bemoeienis vanuit de Chinese overheid in te dammen.

Bang voor spionage

Senator Cotton vertelde in een statement dat de nieuwe wet erop gericht is om bemoeienis en spionage vanuit de Chinese overheid tegen te werken. “In essentie is Huawei een tak van de Chinese overheid en is het ertoe in staat om informatie te stelen van Amerikaanse overheidsmedewerkers door hun apparaten te hacken. Er zijn genoeg andere bedrijven die aan onze technologische eisen voldoen en we zouden het niet gemakkelijker moeten maken voor China om ons te bespioneren.”

De introductie van de wet die direct gericht is op Huawei en ZTE komt dus in de tijd van extreme angst voor spionage. Dat had al tot gevolg dat Amerikaanse overheidsinstanties helemaal geen producten van Kaspersky meer mogen gebruiken vanwege de mogelijke banden met de Russische overheid.

Daarnaast werkt het veiligheidsteam rond de president momenteel aan een voorstel om de Amerikaanse overheid een heel eigen 5G-netwerk te laten bouwen. Op die manier zou voorkomen worden dat China mogelijk telefoongesprekken onderschept en afluistert. Opmerkelijk is dat in het verleden zowel Huawei als ZTE al onderzocht zijn wegens mogelijke spionage en dat er geen bewijs voor gevonden werd.