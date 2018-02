Eerste benchmarks van Qualcomm Snapdragon 845 online verschenen

Hardware

Afgelopen week kregen diverse vooraanstaande Amerikaanse technologiesites de kans om langs te komen op het hoofdkantoor van Qualcomm in San Diego. Daar mochten zij voor het eerst de volgende high-end smartphonechip van het bedrijf, de Snapdragon 845, uitproberen. Uiteraard werden daarbij benchmarks uitgevoerd en het resultaat mag er zijn. 2018 belooft een goed jaar te worden voor Android-telefoons.

Toen Qualcomm de Snapdragon 845 in december onthulde, stelde het dat de chip 25 tot 30 procent sneller zal zijn dan de voorgaande generatie. De chip is verder gemaakt met een 10nm procedé en een geheel nieuw ontworpen architectuur. Daardoor zijn er verbeteringen behaald als het aankomt op de prestaties en het stroomgebruik.

De benchmarks

Veel van de benchmarks die werden uitgevoerd, laten zien dat de prestaties van de nieuwe chip van Qualcomm daadwerkelijk consistent beter zijn dan die van de 835. De site AndroidPolice schrijft dat er op het gebied van de CPU “een mooie verbetering” behaald wordt. Maar vooral op het gebied van de GPU zijn substantiële verbeteringen merkbaar.

Gemiddeld gezien zouden, ook volgens de site Anandtech, er inderdaad verbeteringen behaald worden, al zijn die op sommige gebieden wisselend. Uiteraard hangen de prestaties van een smartphone uiteindelijk af van de manier waarop het toestel omgaat met de beschikbare rekenkracht. Als daar goed mee omgegaan wordt, zal er inderdaad een verbetering behaald worden.

Specs en Galaxy S9

De nieuwe chip voor high-end smartphones is gemaakt met acht rekenkernen. De chip heeft er vier gericht op complexe taken en prestaties en vier op efficiëntie. De maximale kloksnelheid van de vier performancekernen bedraagt 2,8GHz en de vier andere modules hebben een maximale kloksnelheid van 1,8GHz.

De eerste telefoon die voorzien is van de Snapdragon 845 is de Galaxy S9. Dat toestel van Samsung wordt eind deze maand voor het MWC in Barcelona gepresenteerd en zal vermoedelijk in de loop van maart verkrijgbaar zijn. Dan pas leren we of de processor ook daadwerkelijk energiezuiniger is, zoals Qualcomm dat beweert.