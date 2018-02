Hackers probeerden openingsceremonie Olympische Winterspelen te dwarsbomen

Security

Afgelopen vrijdag werden de Olympische Winterspelen geopend. Nu blijkt dat er tijdens de openingsceremonie een cyberaanval plaatsvond, die gericht was op de televisie- en internetdiensten van het perscentrum. Servers werden gehackt en gesloten, maar cruciale infrastructuur bleef draaien, waardoor er geen al te grote problemen waren.

Dat meldde de Zuid-Koreaanse nieuwsdienst Yonhap afgelopen weekend. Ondertussen stellen de Zuid-Koreaanse organisatoren dat ze weten wie er achter de cyberaanval zit, maar dat ze na overleg met het Olympisch Comité besloten hebben niet bekend te maken wat de bron is. “Dit soort problemen komen vaker tijdens de Spelen voor,” liet een woordvoerder aan The Guardian weten.

Onduidelijke motieven

Er zijn nauwelijks details bekend over de aanval, maar senior analist Ryan Sherstobitoff van McAfee stelt tegenover ZDNet dat hij en zijn teams een nieuwe variant van documenten met malware ontdekten die gericht was op de Spelen. Volgens hem werden die documenten een paar dagen voor de Openingsceremonie ontdekt.

“Het doel was om systemen van organisaties betrokken bij de Olympische Winterspelen over te nemen,” aldus Sherstobitoff. “Het is duidelijk dat de aanvallen nog altijd plaatsvinden en dat ze waarschijnlijk blijven aanhouden gedurende de rest van de Spelen. Wat we nog niet weten, is of de aanvallers simpelweg de Spelen willen verstoren, of dat ze grotere plannen hebben.”

Russische oorsprong?

De zorgen van sommigen is dat de cyberaanval uitgevoerd is door Russen. Dat zou een reactie zijn op het feit dat het Russische Olympisch Comité afgelopen december te horen kreeg niet welkom te zijn tijdens de Winterspelen. Dat naar aanleiding van de ontdekking dat de Russische overheid tijdens de vorige Spelen in Sotsji in 2014 actief doping mogelijk maakten voor de eigen atleten.

Russische sporters die vrij zijn van verdenkingen mogen overigens wel meedoen, maar onder neutrale vlag. Overigens waren er al waarschuwingen vanuit de Russische regering dat er aanwijzingen waren dat er mogelijk cyberaanvallen zouden plaatsvinden tijdens de Spelen wegens een wrok om de beslissing van het IOC.