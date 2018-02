Microsoft maakt Bluetooth-apparaten koppelen erg eenvoudig in Windows 10

Apps & Software

Microsoft werkt aan een nieuwe Bluetooth-functie voor Windows 10. Die zal met de volgende grote update, Redstone 4, naar alle gebruikers komen. Mensen die in de Fast Ring zitten krijgen straks Build 17093 toegestuurd en kunnen dan makkelijk apparaten koppelen met Bluetooth.

Dat meldt Microsoft vandaag in een blog over de update. Deze maakt het bovenal eenvoudiger om Bluetooth-apparaten te koppelen aan Windows 10. Voortaan geeft Windows automatisch een melding als er een Bluetooth-apparaat gedetecteerd wordt en is het koppelen daaraan zo eenvoudig als een klik op de muis.

Surface Precision Mouse

Momenteel is er maar één apparaat dat voorzien is van de nieuwe Bluetooth-functie en da tis de Surface Precision Mouse. Als die aan staat en in koppelmodus gezet is, dan kan Windows 10 hem detecteren. Er verschijnt dan een notificatie in beeld, waarop geklikt kan worden. Daarna regelt Windows de rest.

Microsoft werkt samen met partnerbedrijven, waaronder Logitech, om te zorgen dat deze gestroomlijnde koppelmethode naar meerdere apparaten komen. Ook iOS en Android doen dit overigens al en maken het eenvoudig om mobiele apparaten te koppelen aan Bluetooth-apparatuur. In die zin maakt Microsoft dus een inhaalslag met zijn besturingssysteem.

“We werken er met alle macht aan om dit naar zoveel mogelijk van je favoriete randapparatuur als maar mogelijk is te brengen,” schrijft Microsoft nog over de update. De nieuwe manier van Bluetooth-koppelen wordt uitgerold bij de volgende grote Windows 10-update. Die wordt in de loop van maart of april verwacht, al is dat nog niet helemaal zeker.