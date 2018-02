Microsoft maakt ergonomische Surface Precision Mouse in Nederland beschikbaar

Consumer

Vanaf deze week is de Microsoft Surface Precision Mouse in Nederland verkrijgbaar. De muis heeft een ergonomisch ontwerp, kan op drie apparaten tegelijk gebruikt worden om het multitasken zo gemakkelijk mogelijk te maken en beschikt over vijf knoppen – waaronder drie aanpasbare duimknoppen.

Microsoft biedt gebruikers twee manieren om de muis te gebruiken. Enerzijds kan dat via een meegeleverde micro-usb-kabel, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor Bluetooth. Dan werkt de muis met Bluetooth 4.0 en hoger. Mocht je ervoor kiezen om de muis zonder snoer te gebruiken, gaan de lithium ionbatterijen tot drie maanden mee. Daarnaast laad je de Surface Precision Mouse eenvoudig op via de meegeleverde kabel.

Ook is de Surface Precision Mouse relatief klein gehouden: hij meet slechts 122,6 bij 77,6 bij 43,3 millimeter. Licht is hij ook: hij weegt zo’n 135 gram al schrijft Microsoft dat het gewicht ook iets kan afwijken. Verder is de muis enkel in het grijs beschikbaar. Vanaf 15 februari 2018 is de Surface Precision Mouse voor € 109,99 verkrijgbaar in Nederland via verschillende retailers en de Microsoft Store.

Hieronder de technische specificaties nogmaals op een rij.