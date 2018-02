‘Google komt met fors redesign Android om beter te concurreren met Apple’

Mobile

Google wil dat meer mensen overstappen van Apple’s iOS naar zijn eigen Android. Het schijnt dat het bedrijf momenteel werkt aan een compleet nieuwe versie van Android, om precies dat te bewerkstelligen. Een belangrijke nieuwe functie is de ondersteuning van een uitsparing bovenin het scherm van een smartphone.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden bij Google. Het bedrijf brengt naar verluidt een aantal zaken naar de nieuwe versie van Android: een nieuw design, verbeterde batterijduur en diepgaande integratie met de Google Assistant. Daarnaast moet Android nieuwe designelementen ondersteunen, waaronder schermen met uitsparing, toestellen met meerdere schermen en apparaten met opvouwbare displays.

Competitief randje

Vooral die laatste nieuwe functies moeten Android een extra streepje voor geven op iOS. Door het design van de software te verbeteren en het geheel meer te stroomlijnen, zouden meer mensen geneigd zijn om ernaar over te stappen. Voor Google is dit erg belangrijk, want ondanks dat het verreweg de meest dominante ontwikkelaars van mobiele platformen is, ontbreekt een belangrijk segment.

Android-apparaten domineren wereldwijd namelijk vooral het goedkope en middensegment. Apple heeft juist de meeste gebruikers van high-end apparaten en precies die doelgroep geeft relatief veel geld uit aan apps en andere diensten. Google hoopt door onder meer de uitsparing te ondersteunen, dat fabrikanten dan meer high-end functies naar de apparaten brengen, zodat die dan beter kunnen concurreren met Apple-apparatuur.

Contrast met Apple

Mocht Google doorgaan met deze ontwikkeling en Android van een flink redesign voorzien dit jaar, heeft het wel iets belangrijks voor op Apple. Dat heeft zijn iOS al jaren niet meer van een fors redesign voorzien, waardoor het wat oud aanvoelt. Tegelijk stelt Apple naar het schijnt de komst van grote nieuwe functies uit tot 2019, zodat het iOS eerst wat stabieler kan maken.