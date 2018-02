Oracle breidt zijn datacenters in Nederland en andere delen van de wereld uit

Services

Oracle ziet de vraag naar clouddiensten zo sterk groeien, dat het zijn moderne infrastructuur-footprint sterk uitbreidt. Tot de uitbreidingsplannen behoren het openen van twaalf regionale datacenters en de uitbreiding van Oracle Cloud-diensten in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

De regionale uitbreiding omvat onder meer locaties in Azië (waaronder China, India, Japan, Saoedi-Arabië, Singapore en Zuid-Korea), Europa (waaronder Amsterdam en Zwitserland) en Noord-Amerika, met twee datacenters in Canada en twee nieuwe locaties in de Verenigde Staten – die laatsten voor ondersteuning van het Amerikaanse ministerie van defensie. In Nederland breidt Oracle het bestaande datacenter in Amsterdam sterk uit.

Autonome technologieën

“De toekomst van IT ligt in autonoom handelen. Met onze nieuwe, moderne datacenters is Oracle op unieke wijze in staat om de meest autonome technologieën van dit moment te leveren”, zegt Mark Hurd, CEO van Oracle. “Naarmate we investeren, worden onze mogelijkheden steeds breder. Met onze wereldwijde datacenteruitbreiding zijn we in staat om klanten te helpen bij het terugdringen van IT-kosten, het verminderen van risico’s en het kunnen concurreren als nooit tevoren.”

Sinds Oracle zijn clouddienst lanceerde, is het aantal klanten sterk toegenomen. Het bedrijf bedient verschillende partijen; van Global 2000-bedrijven tot aan de kleinere en middelgrote ondernemingen. Oracle helpt organisaties met het bouwen en inzetten van applicaties en het draaien van kritische workloads in een snelle en betrouwbare cloud. Momenteel maken klanten in 195 landen gebruik van het Oracle Cloud Platform en de Oracle Cloud Infrastructure.