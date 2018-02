McLaren en Dell Technologies gaan langdurige samenwerking aan

Business

Autofabrikant McLaren en Dell Technologies gaan een langdurige samenwerking aan. Dell stelt zijn technologische expertise beschikbaar aan alle bedrijven die onderdeel uitmaken van de McLaren Technology Group. Binnen de combinatie willen de bedrijven samenwerken aan innovaties die zorgen voor “menselijke vooruitgang”.

De kennis van de zeven merken van Dell Technologies – Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream en VMware – wordt beschikbaar gesteld aan alle McLaren Technology Group-bedrijven. Daaronder vallen onder meer McLaren Racing en McLaren Applied Technologies.

IT-transformatie

Het partnership zorgt voor een naadloze integratie van Dell Technologies-oplossingen in de dagelijkse werkzaamheden van McLaren. Daaronder vallen het ontwerp en de productie, trackside operations, telemetrie, veiligheidssystemen, storage, esports en simulatie, fan engagement en het optimaliseren van de ervaring voor bezoekers binnen McLaren. Ook willen de twee bedrijven in de toekomst samenwerken op het gebied van security-, cloud-, digital- en workplace-transformatietechnologie.

Onlangs heeft de McLaren Technology Group de eerste fase van de IT-transformatie naar een high-performing hybride cloud-aanpak afgesloten. Daarbij maakt het nu gebruik van een aantal zeer moderne, flexibele, geautomatiseerde en optimaal beschikbare datacenters op basis van Dell EMC compute, storage en infrastructuur-beheersoftware.

Prestaties op het circuit

“We zijn […]verheugd over de toekomstige mogelijkheden die we zien voor McLaren Applied Technologies, een onderdeel van ons bedrijf dat snel groeit en zeer veel potentieel heeft”, aldus Zak Brown, uitvoerend directeur van de McLaren Technology Group. “Deze aankondiging onderstreept de ambitie van McLaren te laten zien dat we grote stappen nemen om zowel on track als daarbuiten mooie prestaties neer te zetten. Dell Technologies is daarvoor de perfecte partner.”

En ook Jeremy Burton, Chief Marketing Officer van Dell Technologies gelooft dat de combinatie van de motorsportgeschiedenis van McLaren en de ambities van het bedrijf een samenwerking met Dell Technologies een erg logische maakt.“Dit partnership gaat ver en stelt ons in de gelegenheid ons complete portfolio te demonstreren, van consumenten gaming en esports tot en met de enterprise edge-, datacenter- en cloud-oplossingen. We zien ernaar uit een rol in de transformatie te spelen die zich afspeelt in elk facet van de McLaren Group, zowel op de baan als in het McLaren Technology Centre. Het is de eerste keer dat we als Dell Technologies een partnership aangaan in een wereldwijde, commerciële deal van dergelijke aard en we zien uit naar een duurzame samenwerking.”