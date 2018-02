Citrix neemt Cedexis over voor optimalisatie dataverkeer binnen clouddiensten

Business

Citrix laat weten dat het Cedexis overneemt. Dat is een dienstverlener die realtime data-analyse gebruikt voor de dynamische optimalisatie van dataverkeer binnen clouddiensten en datacenters. De overname maakt het voor Citrix mogelijk om de prestaties van apps in hybride en multicloud-omgevingen aanzienlijk te verhogen.

Ook groeit Citrix, cloudaanbieder, fors door de overname. Cedexis is van oorsprong een Amerikaanse leverancier van clouddiensten en richt zich met name op Intelligent Traffic Management (ITM). De technologie van Cedexis wordt wereldwijd gebruikt om tientallen CDN’s en honderden datacenters intelligent aan te sturen. Gebruikers kunnen gebruik maken van apps en data over een groeiend aantal netwerkpaden.

Verbeterde gebruikservaring

De combinatie van Citrix netwerkinnovaties en Cedexis technologie betekent dat de gebruikservaring van eindgebruikers verder wordt verbeterd, zowel voor business-to-employee (B2E) apps, business-to-business (B2B) apps als business-to-consumer (B2C) apps. Gebruikers van de wat grotere bedrijven genieten verder van een soepele gebruikservaring, hogere productiviteit, intelligente beveiliging en efficiënt gebruik van de infrastructuur, zodat de IT-kosten van cloud- en netwerkdiensten kunnen dalen.

Dankzij de technologie kunnen IT-teams snel netwerkverbeteringen doorvoeren stelt Steven Shah, VP Product Management van Citrix. “Het helpt IT bovendien de kosten van cloud- en netwerkdiensten te reduceren en tegelijkertijd de gebruikservaring te verbeteren. De impact is vergelijkbaar met de combinatie van GPS met een zelfrijdende auto: het stelt je in staat ervoor te zorgen dat het verkeer altijd de meest efficiënte en effectieve route neemt.”

En ook de CEO van Cedexis, Ryan Windham, gelooft dat het een goede combinatie is. Hij ziet Citrix als marktleider in software defined networking, met producten die IT in staat stellen om complexe cloudomgevingen te beheren. “Door onze technologie op te nemen in de uitgebreide secure digital perimeter wordt het nog eenvoudiger apps, diensten en data op een eenduidige en gebruiksvriendelijke manier aan te bieden, zodat de productiviteit van medewerkers verder toeneemt.”

Welk bedrag er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.